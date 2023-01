Un tribunal brésilien donne le feu vert à l’enquête sur Bolsonaro pour émeute

RIO DE JANEIRO (AP) – Un juge de la Cour suprême du Brésil a autorisé vendredi l’inclusion de l’ancien président Jair Bolsonaro dans son enquête sur l’incitation à l’émeute du 8 janvier dans la capitale nationale, dans le cadre d’une répression plus large visant à demander des comptes aux parties responsables.

Selon le texte de sa décision, le juge Alexandre de Moraes a fait droit à la demande du parquet général, qui a cité une vidéo que Bolsonaro a publiée sur Facebook deux jours après l’émeute. La vidéo affirmait que Luiz Inácio Lula da Silva n’avait pas été élu, mais plutôt choisi par la Cour suprême et l’autorité électorale du Brésil.

Les procureurs du groupe récemment formé pour lutter contre les actes antidémocratiques ont fait valoir plus tôt vendredi que, bien que Bolsonaro ait publié la vidéo après l’émeute, son contenu était suffisant pour justifier une enquête préalable sur sa conduite. Bolsonaro l’a supprimé le matin après l’avoir publié pour la première fois.

Sinon, Bolsonaro s’est abstenu de commenter l’élection depuis sa défaite le 30 octobre. Il a à plusieurs reprises alimenté le doute sur la fiabilité du système de vote électronique à l’approche du vote, a déposé une demande par la suite pour annuler des millions de bulletins de vote exprimés à l’aide des machines et n’a jamais concédé.

Il a élu domicile dans une banlieue d’Orlando depuis qu’il a quitté le Brésil fin décembre et a sauté la prestation de serment le 1er janvier de son successeur de gauche, et certains législateurs démocrates ont exhorté le président Joe Biden à annuler son visa.

Suite à la décision de la justice vendredi soir, l’avocat de Bolsonaro, Frederick Wassef, a déclaré dans un communiqué que l’ancien président « répudie avec véhémence les actes de vandalisme et de destruction » du 8 janvier, mais a blâmé les supposés « infiltrés » de la manifestation – ce que ses partisans d’extrême droite ont également revendiqué.

Le communiqué indique également que Bolsonaro “n’a jamais eu de relation ou de participation avec ces mouvements sociaux spontanés”.

Les autorités brésiliennes enquêtent sur qui a permis aux partisans radicaux de Bolsonaro de prendre d’assaut la Cour suprême, le Congrès et le palais présidentiel dans le but d’annuler les résultats des élections d’octobre. Les cibles incluent ceux qui ont convoqué des émeutiers dans la capitale ou payé pour les transporter, et le personnel de sécurité local qui s’est peut-être tenu à l’écart pour laisser le chaos se produire.

Jusqu’à présent, une grande partie de l’attention s’est concentrée sur Anderson Torres, l’ancien ministre de la Justice de Bolsonaro, qui est devenu le chef de la sécurité du district fédéral le 2 janvier et se trouvait aux États-Unis le jour de l’émeute.

De Moraes a ordonné l’arrestation de Torres cette semaine et a ouvert une enquête sur ses actions, qu’il a qualifiées de “négligence et collusion”. Dans sa décision, qui a été rendue publique vendredi, de Moraes a déclaré que Torres avait licencié des subordonnés et quitté le pays avant l’émeute, ce qui indique qu’il préparait délibérément le terrain pour les troubles.

Le tribunal a également émis un mandat d’arrêt contre l’ancien chef de la sécurité, qui est rentré au Brésil tôt samedi et a été placé en garde à vue, a indiqué la police fédérale dans un communiqué. Torres a précédemment nié tout acte répréhensible.

Le ministre de la Justice, Flávio Dino, a déclaré vendredi que Torres ferait face à une extradition s’il ne retournait pas dans le pays d’ici lundi.

« Si d’ici la semaine prochaine sa comparution n’a pas été confirmée, bien sûr nous utiliserons les mécanismes de coopération juridique internationale. Nous déclencherons des procédures la semaine prochaine pour procéder à son extradition », a déclaré Dino.

Torres a nié tout acte répréhensible et a déclaré le 10 janvier sur Twitter qu’il interromprait ses vacances pour retourner au Brésil et présenter sa défense. Trois jours plus tard, cela ne s’est toujours pas produit.

Le ministre a souligné un document que la police fédérale brésilienne a trouvé lors de la perquisition du domicile de Torres ; un projet de décret qui aurait pris le contrôle de l’autorité électorale brésilienne et aurait potentiellement renversé l’élection. L’origine et l’authenticité du document non signé ne sont pas claires, et on ne sait toujours pas si Bolsonaro ou ses subordonnés ont pris des mesures pour mettre en œuvre la mesure qui aurait été inconstitutionnelle, selon des analystes et l’académie brésilienne de droit électoral et politique.

Mais le document « figurera dans l’enquête policière, car il révèle encore plus complètement l’existence d’une chaîne de personnes responsables des événements criminels », a déclaré Dino, ajoutant que Torres devra informer la police qui l’a rédigé.

En omettant d’ouvrir une enquête contre l’auteur du document ou de signaler son existence, Torres pourrait très bien être accusé de manquement au devoir, a déclaré Mario Sérgio Lima, analyste politique chez Medley Advisors.

Torres a déclaré sur Twitter que le document avait probablement été trouvé dans une pile avec d’autres destinés à être déchiquetés, et qu’il avait été divulgué hors de son contexte pour alimenter de faux récits visant à le discréditer.

Dino a déclaré aux journalistes vendredi matin qu’aucun lien n’avait encore été établi entre l’émeute de la capitale et Bolsonaro.

L’ancien gouverneur du district fédéral et l’ancien chef de la police militaire sont également visés par l’enquête de la Cour suprême rendue publique vendredi. Tous deux ont été démis de leurs fonctions après l’émeute.

Vendredi soir également, les comptes populaires de plusieurs personnalités de droite sur les réseaux sociaux ont été suspendus au Brésil en réponse à une ordonnance du tribunal, que le journaliste Glenn Greenwald a obtenue et détaillée lors d’une diffusion en direct sur les réseaux sociaux.

L’ordonnance, également émise par le juge de Moraes, visait six plateformes de médias sociaux et établissait un délai de deux heures pour bloquer les comptes sous peine d’amendes. Les comptes appartiennent à un influenceur numérique, un YouTuber récemment élu législateur fédéral, un animateur de podcast dans le moule de Joe Rogan et un pasteur évangélique et sénateur élu, entre autres.

__

L’écrivain AP Bridi a rapporté de Brasilia.

David Biller et Carla Bridi, The Associated Press