Un tribunal brésilien acquitte l’ex-président Lula des accusations de corruption dans une autre victoire judiciaire

En 2017, Lula a été accusé d’avoir accordé des faveurs politiques à des constructeurs automobiles en échange de dons de 6 millions de reals (environ 1,2 million de dollars) à la campagne de son Parti des travailleurs (PT). Les charges retenues contre l’ex-président et d’autres responsables ont été déposées après « l’opération Zelotes », lancée par la police pour enquêter sur des allégations de fraude et de corruption dans le secteur.

Mais lundi, le juge fédéral Frederico Viana a décidé que l’affaire contre l’ancien président « manque d’éléments » pouvant justifier une condamnation quelconque contre lui et les autres prévenus.

« Il est prudent et raisonnable de prononcer un acquittement » de l’ex-président, de son ancien chef de cabinet, Gilberto Carvalho, et de cinq autres fonctionnaires et hommes d’affaires, a précisé le juge.

Lors de son témoignage l’année dernière, Lula a nié les accusations, insistant sur le fait qu’il n’avait jamais rendu service aux constructeurs automobiles.

En mars, le tribunal a annulé toutes les condamnations prononcées contre le vétéran politique de 75 ans dans le cadre de l’« Opération Lava Jato » (« Lavage de voiture ») – une importante enquête anti-corruption dans laquelle trois ex-présidents et de nombreux fonctionnaires ont été inculpés.

Cette décision a donné à Lula le droit de se présenter à nouveau à la présidence en 2022. Il n’a pas encore annoncé son intention de se joindre à la course, mais des sondages récents l’ont placé devant le leader actuel du Brésil, Jair Bolsonaro, de 41% à 23% au premier tour. .

Lula reste très populaire dans le pays, qui a connu une période de croissance économique rapide au cours de ses années au pouvoir de 2003 à 2010, et a vu des millions de personnes échapper à la pauvreté grâce à ses programmes d’aide sociale.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !