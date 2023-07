Un tribunal belge déclare 8 hommes coupables de meurtre et de tentative de meurtre dans les attentats meurtriers de 2016

Monde · Rupture

Les accusés des attentats de Bruxelles de 2016 sont conduits dans la salle d’audience par la police spéciale de Bruxelles le 6 juillet. Un tribunal bruxellois a condamné huit hommes pour meurtre et tentative de meurtre pour leur rôle dans les attentats à la bombe de 2016 dans la capitale belge qui ont tué 32 personnes et en ont blessé plus de 300. (Geert Vanden Wijngaert/Reuters) Un tribunal bruxellois a condamné huit hommes pour meurtre et tentative de meurtre pour leur rôle dans les attentats à la bombe de 2016 dans la capitale belge qui ont fait 32 morts et plus de 300 blessés. Ils ont inclus Salah Abdeslamle principal suspect du procès des attentats de Paris de 2015, saisi quatre jours avant les attentats de Bruxelles. Plus à venir