Un tribunal australien soutient l’expansion des mines de charbon dans une affaire climatique clé

(Bloomberg) — Un tribunal australien a soutenu la décision du gouvernement d’approuver l’expansion de deux mines de charbon dans une affaire qui remettait en question les références climatiques de l’administration du Premier ministre Anthony Albanese.

Le juge Shaun McElwaine a confirmé la décision de la ministre de l’Environnement, Tanya Plibersek, d’autoriser les projets Whitehaven Coal Ltd. et MACH Energy Australia Pty., rejetant les appels des militants lui demandant de reconsidérer les risques climatiques posés par une production supplémentaire de charbon.

« Il ne s’agit en aucun cas d’une affaire de déni de la science du climat ou de la menace existentielle posée par le changement climatique », a déclaré McElwaine dans un jugement prononcé mercredi devant la Cour fédérale de Melbourne. Cependant, cette affaire a soulevé des questions sur lesquelles le Parlement devra réfléchir plus en profondeur sur la manière dont les risques de réchauffement climatique devraient être évalués, a-t-il déclaré.

L’Australie, l’un des principaux exportateurs de combustibles fossiles au monde, a été confrontée à de nombreuses contestations judiciaires contre des projets en raison de leur impact prévu sur le réchauffement climatique. L’attention s’est également concentrée sur le soutien d’Albanese à une industrie charbonnière qui a généré 128 milliards de dollars australiens (82 milliards de dollars) de recettes d’exportation au cours de l’exercice précédent, alors même que son gouvernement poursuit des réductions plus ambitieuses des émissions nationales.

Plibersek et les producteurs de charbon étaient co-défendeurs dans la contestation judiciaire lancée par l’Environment Council of Central Queensland, un groupe de défense qui affirmait que le ministre avait agi illégalement en ne prenant pas en compte les risques climatiques et écologiques.

« Nos lois environnementales sont enfreintes tant qu’elles ne parviennent pas à lutter contre le changement climatique », a déclaré la sénatrice des Verts Sarah Hanson-Young dans un communiqué. « Le ministre de l’Environnement devrait être du côté de l’environnement pour protéger notre climat, nos rivières, nos récifs et la sécurité publique au lieu de faire équipe avec les sociétés charbonnières et gazières. »

Whitehaven a demandé l’autorisation de poursuivre les opérations de sa mine souterraine de Narrabri jusqu’en 2044, tandis que MACH – contrôlé par Droxford International Ltd. du milliardaire indonésien Anthoni Salim – vise à prolonger la production à Mount Pleasant jusqu’en 2048.

Les militants ont également critiqué le gouvernement d’Albanais et les exportateurs pour leur insistance selon laquelle, étant donné que la demande mondiale de charbon reste forte, toute décision de l’Australie de restreindre les exportations ne ferait qu’encourager d’autres pays qui fournissent des matières premières de moindre qualité – et plus polluantes – à augmenter leurs ventes.

Le gouvernement travailliste de centre-gauche australien a accordé son approbation à quatre projets charbonniers depuis son entrée en fonction l’année dernière, selon des groupes de campagne. Plibersek a bloqué en février le développement par le magnat des mines Clive Palmer du projet de charbon du centre du Queensland, invoquant des risques environnementaux, notamment pour la Grande Barrière de Corail.

Les exportations de charbon de l’Australie devraient continuer à croître jusqu’en 2025, portées par la croissance de marchés comme l’Inde, a déclaré ce mois-ci le ministère de l’Industrie du pays.

