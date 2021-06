Un tribunal australien rejette le procès affirmant que les restrictions strictes de Covid-19 sur les voyages à l’étranger violent les droits de l’homme

Depuis mars 2020, les Australiens doivent obtenir une exemption spéciale du gouvernement s’ils souhaitent voyager à l’étranger. La seule exception à la règle a été faite en avril 2021, lorsque les gens ont été autorisés à se rendre en Nouvelle-Zélande sans demander de permis.

Le groupe de lobbying LibertyWorks a contesté les restrictions de voyage après qu’un de ses employés n’a pas obtenu d’exemption pour voyager fin 2020. La Cour fédérale d’Australie a rejeté l’affaire mardi.

Selon AP, l’avocat de LibertyWorks, Jason Potts, a fait valoir que les lois du pays sur la biosécurité ne permettent que des contrôles de voyage sur des individus, plutôt que sur l’ensemble de la population, et seulement si la personne présente des symptômes d’une maladie, y a été exposée ou n’a se conformer aux exigences de voyage. Potts a également affirmé que les restrictions de voyage de l’Australie violent le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, que l’Australie a ratifié.

Les juges ont décidé que la poursuite était fondée sur le « prémisse erronée selon laquelle le droit [to leave Australia] est absolu. Ils ont ajouté que les législateurs du pays étaient conscients que les restrictions sévères inscrites dans la loi sur la biosécurité « empiéter sur les droits individuels » quand ils ont adopté la loi en 2015.

Le solliciteur général Stephen Donaghue a déclaré au tribunal début mai qu’une décision en faveur du plaignant entraverait la capacité du gouvernement à appliquer d’autres réglementations en matière de sécurité sanitaire, comme exiger que les gens portent des masques, selon la chaîne de télévision SBS.

Le président de LibertyWorks, Andrew Cooper, a promis de porter l’affaire devant la Haute Cour d’Australie, la plus haute juridiction du pays. « Nous continuons de croire que la fermeture de la frontière sortante est défectueuse en droit et, peut-être plus important encore, injuste au regard des droits humains », Cooper a déclaré dans un e-mail à AP.

« Alors que l’Europe et la plupart des pays du monde ouvrent leurs frontières, seules la Corée du Nord et l’Australie continuent obstinément à contrôler strictement la capacité de leurs citoyens à quitter leur pays. dit Cooper.

Le mois dernier, la Cour fédérale a rejeté une affaire contre une ordonnance controversée qui avait temporairement interdit à des milliers d’Australiens de rentrer chez eux depuis l’Inde. Le procès, qui a également été repris par LibertyWorks, a été déposé par un homme de 73 ans de Melbourne qui voyait des amis en Inde mais a ensuite été empêché de retourner en Australie. L’interdiction de voyager a finalement été levée.

