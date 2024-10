Un tribunal américain va examiner un procès en matière de droits civiques alléguant un racisme environnemental dans une paroisse de Louisiane

NOUVELLE-ORLÉANS — Une cour d’appel fédérale doit entendre les plaidoiries lundi dans un procès pour droits civiques alléguant qu’une paroisse du sud de la Louisiane s’est engagée dans des politiques racistes d’aménagement du territoire visant à placer des industries polluantes dans des communautés à majorité noire.

La Cour d’appel du cinquième circuit de la Nouvelle-Orléans examine un procès intenté par des groupes communautaires affirmant que la paroisse de St. James « a intentionnellement fait preuve de discrimination à l’égard des résidents noirs » en encourageant la construction d’installations industrielles dans des zones à population majoritairement noire « tout en épargnant explicitement les résidents blancs de la risque de dommages environnementaux.

Les groupes, Inclusive Louisiana, Rise St. James et Mt. Triumph Baptist Church, cherchent à mettre un terme au futur développement industriel de la paroisse.

Les plaignants notent que 20 des 24 installations industrielles se trouvaient dans deux sections de la paroisse à population majoritairement noire lorsqu’ils ont déposé la plainte en mars 2023.

La paroisse est située le long d’un tronçon fortement industrialisé du fleuve Mississippi entre la Nouvelle-Orléans et Baton Rouge, en Louisiane, connu sous le nom de corridor chimique, souvent appelé par les groupes environnementaux sous le nom de « Cancer Alley » en raison des niveaux élevés de pollution présumée cancérigène. émis là-bas.

Le procès intervient alors que le gouvernement fédéral a pris des mesures sous l’administration Biden pour s’attaquer à l’héritage du racisme environnemental. Les responsables fédéraux ont rédigé des mesures de protection environnementale plus strictes et ont engagé des dizaines de milliards de dollars de financement.

Dans l’affaire de la Louisiane, le juge de district américain Carl Barbier du district oriental de la Louisiane en novembre 2023 a rejeté le procès en grande partie pour des raisons procédurales, estimant que les plaignants avaient déposé leur plainte trop tard. Mais il a ajouté : « cette Cour ne peut pas dire que leurs allégations manquent de fondement factuel ou s’appuient sur une théorie juridique sans fondement ».

Barbier a déclaré que le procès reposait principalement sur le plan d’aménagement du territoire de la paroisse de 2014, qui protégeait généralement les quartiers blancs du développement industriel et laissait les quartiers, les écoles et les églises à majorité noire sans les mêmes protections. Le plan décrivait également les sections en grande partie noires de la paroisse comme de « futurs sites industriels ». Les plaignants ont raté le délai légal pour poursuivre la paroisse, a statué le juge.

Pourtant, le plan d’aménagement du territoire de la paroisse n’est qu’un élément de preuve parmi tant d’autres révélant une discrimination continue à l’égard des résidents noirs de la paroisse, a déclaré Pamela Spees, avocate du Centre des droits constitutionnels représentant les plaignants. Ils contestent la décision de Barbier en invoquant la doctrine des « violations continues » au motif que la gouvernance discriminatoire des paroisses persiste, permettant l’expansion industrielle dans des zones principalement noires.

Le procès met en lumière la décision de la paroisse en août 2022 d’imposer un moratoire sur les grands complexes solaires après qu’un projet solaire proposé de 3 900 acres (1 580 hectares) ait bouleversé les habitants du quartier majoritairement blanc de Vacherie, qui ont exprimé leurs inquiétudes concernant la baisse de la valeur des propriétés et les débris de tempêtes. La paroisse n’a pas accédé à la demande de moratoire sur l’expansion industrielle lourde soulevée par les plaignants, indique le procès.

Ces membres de la communauté « ont essayé à chaque instant de simplement que leur humanité et leur dignité soient vues et reconnues », a déclaré Spees. « Cela a été complètement ignoré par le gouvernement local et ce depuis des générations. »

Une autre partie de la plainte soutient que la paroisse n’a pas réussi à identifier et à protéger les centaines de lieux de sépulture probables d’esclaves en autorisant la construction d’installations industrielles et en limitant l’accès à ces zones, empêchant ainsi les descendants d’esclaves de commémorer ces sites. Le juge fédéral a rejeté cette partie du procès, soulignant que les sites se trouvaient sur une propriété privée n’appartenant pas à la paroisse.

À la base, la plainte allègue des violations des droits civils en vertu des 13e et 14e amendements, affirmant que le système d’utilisation des terres dans la paroisse, permettant la construction industrielle principalement dans les communautés à majorité noire, reste façonné par l’histoire de l’esclavage, de la suprématie blanche et des lois Jim Crow. et la gouvernance.

Les avocats de la paroisse de St. James ont déclaré que le procès faisait appel à des allégations excessives et à une « rhétorique incendiaire ». La paroisse de St. James n’a pas répondu à une demande de commentaire.

«La guerre civile n’a jamais été terminée», a déclaré Gail LeBoeuf, 72 ans, résidente de longue date de la paroisse de St. James, plaignante dans l’affaire et cofondatrice de l’organisation locale de justice environnementale Inclusive Louisiana. « Ils essaient de détruire le peuple noir de ce pays par tous les moyens possibles. »

LeBoeuf, qui vit à 1,6 kilomètre d’une usine d’alumine, a reçu un diagnostic de cancer en 2022 et attribue sa maladie aux niveaux élevés de pollution industrielle auxquels elle est exposée depuis des décennies. Elle reconnaît que le lien ne peut pas être prouvé, mais rétorque qu’il n’y a aucun moyen de prouver que la pollution industrielle n’en est pas la cause.

L’Agence américaine de protection de l’environnement a découvert dans un rapport de 2003 que la paroisse de St. James se classait au-dessus de la moyenne nationale pour certains décès par cancer. En août, un juge fédéral a interdit l’EPA d’utiliser le Civil Rights Act pour lutter contre la pollution industrielle qui aurait affecté de manière disproportionnée les communautés minoritaires de Louisiane.

Outre un moratoire sur l’expansion industrielle dans la paroisse, l’organisation de LeBoeuf réclame une surveillance de l’air en temps réel de la pollution et des zones tampons autour des zones résidentielles.

Les groupes communautaires se battent depuis des années contre les projets de la société taïwanaise Formosa de construire une usine de plastique de 9,4 milliards de dollars près d’une ville à majorité noire de la paroisse.

LeBoeuf et d’autres militants écologistes locaux de premier plan ont rencontré des responsables de la Maison Blanche en septembre pour discuter des progrès de l’administration Biden dans la réponse aux préoccupations soulevées par les experts des droits de l’homme des Nations Unies concernant l’expansion industrielle dans le corridor chimique.

LeBoeuf a déclaré qu’elle avait reporté un rendez-vous chez le médecin pour rencontrer des responsables de la Maison Blanche. Elle estime que son plaidoyer en faveur de la justice environnementale est un remède tout aussi important pour sa communauté que son traitement de chimiothérapie en cours l’est pour son corps.

« Les deux sont des médicaments », a déclaré LeBoeuf. « Le combat est un médicament. »

___

Jack Brook est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés. Suivez Brook sur la plateforme sociale X : @jack_brook96.