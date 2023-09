Un tribunal américain suspend une ordonnance limitant les contacts des responsables avec les réseaux sociaux | Nouvelles des tribunaux

La Cour suprême des États-Unis a temporairement suspendu une injonction qui interdit à l’administration du président Joe Biden de collaborer avec les géants des médias sociaux pour supprimer les contenus faux ou trompeurs.

La décision de jeudi est la dernière étape d’une bataille juridique en cours pour savoir si les responsables de Biden ont outrepassé leurs efforts pour réprimer la désinformation sur le COVID-19 au plus fort de la pandémie de coronavirus.

L’affaire, initiée l’année dernière par les procureurs généraux de Louisiane et du Missouri, a mis en lumière une critique conservatrice largement répandue selon laquelle les sociétés de médias sociaux censurent les voix de droite sur leurs plateformes, en violation de leur droit à la liberté d’expression.

Et les tribunaux inférieurs ont jusqu’à présent confirmé ce point de vue, en rendant des décisions affirmant que les responsables de Biden ont utilisé la coercition pour influencer les décisions de modération du contenu des entreprises.

Voici tout ce que vous devez savoir pour vous tenir au courant du drame juridique en cours.

Comment a débuté ce procès ?

Le 5 mai 2022, le procureur général de la Louisiane, Jeff Landry, et le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, ont intenté une action en justice accusant les responsables de Biden de faire pression sur les entreprises technologiques pour qu’elles suppriment la liberté d’expression « sous couvert de lutter contre la « désinformation » ».

Certains des hauts responsables de Biden ont été nommés dans la poursuite, notamment son conseiller médical en chef Anthony Fauci, qui a dirigé la réponse du pays au COVID-19.

Pour étayer leur argument de censure, Landry et Schmitt ont souligné les efforts déployés sur Twitter, Facebook et d’autres grandes plateformes de médias sociaux pour étiqueter ou supprimer les contenus qui remettaient en question, par exemple, l’efficacité des masques faciaux ou des vaccins pour limiter la propagation du virus.

Ces tentatives visant à supprimer les prétendues informations erronées, ont-ils soutenu, équivalaient à une violation du premier amendement de la Constitution américaine, qui protège la liberté d’expression.

Ce qui est en jeu?

Le procès oppose la campagne contre la désinformation au droit à la liberté d’expression, même lorsque ce discours peut être faux ou trompeur.

Son résultat pourrait déterminer dans quelle mesure le gouvernement américain est capable de collaborer avec les sociétés de médias sociaux lors de crises nationales majeures – qu’il s’agisse de pandémies ou d’élections controversées.

Un procès couronné de succès pourrait également rapporter des points politiques aux républicains qui affirment que leurs opinions ont été restreintes par une surveillance excessive des médias sociaux.

Quelle est l’injonction ?

Le juge américain Terry Doughty, nommé sous l’ancien président Donald Trump pour le district ouest de la Louisiane, a été le premier à évaluer l’affaire et il a largement souscrit aux plaignants.

Le 4 juillet, il a émis une injonction préliminaire de grande portée, interdisant aux responsables de Biden de rencontrer ou de communiquer avec des sociétés de médias sociaux au sujet de « la suppression, la suppression, la suppression ou la réduction » de contenu.

L’injonction prévoit des exceptions, permettant aux responsables de Biden de correspondre avec les employés des médias sociaux au sujet d’activités criminelles, de menaces à la sécurité nationale et d’autres questions d’intérêt public.

Mais dans sa décision de 155 pages, Doughty a fait écho aux craintes concernant l’ingérence du gouvernement dans les médias sociaux, affirmant que les preuves suggèrent « un scénario presque dystopique ».

« Pendant la pandémie de COVID-19, une période peut-être mieux caractérisée par un doute et une incertitude généralisés, le gouvernement des États-Unis semble avoir assumé un rôle similaire à celui d’un « ministère de la vérité » orwellien », a-t-il écrit.

Qu’a dit la cour d’appel ?

Vendredi dernier, la Cour d’appel du cinquième circuit de la Nouvelle-Orléans s’est également prononcée, après que l’administration Biden a contesté l’injonction.

Le tribunal composé de trois membres, de tendance conservatrice, a confirmé l’injonction – mais le tribunal a limité sa portée, la qualifiant de « trop large ».

La cour d’appel a également exclu certaines agences gouvernementales de l’injonction, comme le Département d’État. Au lieu de cela, l’injonction révisée s’applique uniquement aux responsables de la Maison Blanche, du Federal Bureau of Investigation, du Surgeon General et des Centers for Disease Control and Prevention.

Néanmoins, le tribunal a affirmé que l’administration Biden « avait contraint les plateformes à prendre leurs décisions de modération au moyen de messages d’intimidation et de menaces ».

Où va l’affaire ensuite ?

Jeudi, l’administration Biden a tenté de lever l’injonction devant la Cour suprême des États-Unis.

Et en quelques heures, le juge Samuel Alito a répondu, avec une ordonnance qui gèle l’injonction jusqu’au 22 septembre, pour donner aux responsables de Biden le temps d’organiser un appel formel.

La décision est revenue à Alito, un juge conservateur, car il est chargé d’examiner les appels d’urgence du Cinquième Circuit, qui comprend la Louisiane, le Mississippi et le Texas.

La suspension de l’injonction permet à l’administration Biden de poursuivre ses activités comme d’habitude, au moins temporairement. L’administration a nié avoir menacé ou contraint les sociétés de médias sociaux, affirmant au contraire que les responsables « promouvaient des actions responsables » mais respectaient par ailleurs les « choix indépendants » des plateformes.

Mais cet argument pourrait être confronté à une bataille difficile si l’affaire parvient au plus haut tribunal du pays, où une majorité conservatrice de 6 voix contre 3 détient actuellement le pouvoir.