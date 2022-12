Un tribunal américain rejette le maintien des restrictions d’asile liées au COVID-19

REYNOSA, Mexique (AP) – Les restrictions qui ont empêché des centaines de milliers de migrants de demander l’asile aux États-Unis ces dernières années sont sur le point d’expirer dans quelques jours après la décision d’une cour d’appel vendredi, alors que des milliers d’autres migrants ont rempli des abris sur le Mexique. frontière avec les États-Unis

La décision de la Cour d’appel du circuit de DC signifie que les restrictions connues sous le nom de Titre 42 doivent toujours être levées mercredi, à moins que de nouveaux appels ne soient déposés.

Une coalition de 19 États à tendance républicaine faisait pression pour maintenir les restrictions d’asile mises en place par l’ancien président Donald Trump au début de la pandémie de coronavirus. Les migrants se sont vu refuser le droit de demander l’asile en vertu du droit américain et international 2,5 millions de fois depuis mars 2020 au motif d’empêcher la propagation du COVID-19. La santé publique a laissé certains migrants attendre au Mexique.

Les défenseurs des immigrants avaient fait valoir que les États-Unis abandonnaient leur histoire de longue date et leurs engagements d’offrir un refuge aux personnes du monde entier fuyant la persécution, et ont intenté une action en justice pour mettre fin à l’utilisation du titre 42. Ils ont également soutenu que les restrictions étaient un prétexte de Trump pour restreindre la migration, et en tout cas les vaccins et autres traitements rendent cet argument dépassé.

Le mois dernier, un juge s’est rangé du côté d’eux et a fixé au 21 décembre la date limite pour que le gouvernement fédéral mette fin à cette pratique. Les États conservateurs essayant de maintenir le titre 42 en place avaient poussé à intervenir dans l’affaire. Mais un panel de trois juges a rejeté vendredi soir leurs efforts, affirmant que les États avaient attendu trop longtemps. Le procureur général de la Louisiane a exprimé sa déception face à la décision et a déclaré qu’il ferait appel devant la Cour suprême.

Les villes frontalières, notamment El Paso, au Texas, sont confrontées à un afflux quotidien de migrants que l’administration Biden prévoit d’augmenter si les restrictions d’asile sont levées. Tijuana, la plus grande ville frontalière mexicaine, compte environ 5 000 personnes dans plus de 30 abris, a déclaré cette semaine Enrique Lucero, directeur des affaires des migrants de la ville.

À Reynosa, au Mexique, près de McAllen, au Texas, près de 300 migrants – pour la plupart des familles – s’entassent dans la Casa del Migrante, dormant sur des lits superposés et même à même le sol.

Rose, une Haïtienne de 32 ans, est au refuge depuis trois semaines avec sa fille et son fils d’un an. Rose, qui n’a pas donné son nom de famille parce qu’elle craint que cela ne compromette sa sécurité et ses tentatives de demander l’asile, a déclaré qu’elle avait appris au cours de son voyage des changements possibles dans les politiques américaines. Elle s’est dite heureuse d’attendre un peu plus longtemps au Mexique la levée des restrictions qui ont été promulguées au début de la pandémie et qui sont devenues la pierre angulaire de l’application des frontières américaines.

« Nous avons très peur, car les Haïtiens sont expulsés », a déclaré Rose, qui craint que toute erreur en essayant de faire venir sa famille aux États-Unis ne la renvoie en Haïti.

À l’intérieur de Senda de Vida 2, un refuge de Reynosa ouvert par un pasteur chrétien évangélique lorsque son premier a atteint sa capacité, environ 3 000 migrants vivent dans des tentes montées sur des dalles de béton et de gravier. Les mouches pullulent partout sous un soleil brûlant qui tape même à la mi-décembre.

Pour les nombreuses personnes fuyant la violence en Haïti, au Venezuela et ailleurs, ces abris offrent au moins une certaine sécurité contre les cartels qui contrôlent le passage à travers le Rio Grande et s’attaquent aux migrants.

À McAllen, une centaine de migrants qui ont évité les restrictions d’asile se sont reposés jeudi sur des tapis de sol dans une grande salle gérée par Catholic Charities, attendant d’être transportés vers des familles et des amis à travers les États-Unis.

Gloria, une hondurienne de 22 ans enceinte de huit mois de son premier enfant, tenait une feuille imprimée sur laquelle on pouvait lire : « S’il vous plaît, aidez-moi. Je ne parle pas anglais.” Gloria ne voulait pas non plus que son nom de famille soit utilisé par crainte pour sa sécurité. Elle a exprimé des inquiétudes quant à la navigation seule dans l’aéroport et à se rendre en Floride, où elle a une connaissance de la famille.

Andrea Rudnik, co-fondatrice d’une association d’accueil de migrants entièrement bénévole à Brownsville, au Texas, de l’autre côté de la frontière avec Matamoros, au Mexique, s’inquiétait d’avoir suffisamment de manteaux d’hiver pour les migrants venant de climats plus chauds.

“Nous n’avons pas assez de fournitures”, a-t-elle déclaré vendredi, notant que les dons à l’équipe Brownsville sont en baisse.

Le titre 42, qui fait partie d’une loi de santé publique de 1944, s’applique à toutes les nationalités mais s’applique de manière inégale à ceux que le Mexique accepte de reprendre – les Guatémaltèques, les Honduriens, les Salvadoriens et, plus récemment, les Vénézuéliens, en plus des Mexicains. Les passages frontaliers illégaux d’adultes célibataires ont chuté en novembre, selon un dossier du tribunal du ministère de la Justice publié vendredi, bien qu’il n’ait donné aucune explication. Il n’a pas non plus tenu compte des familles voyageant avec de jeunes enfants et des enfants voyageant seuls.

Selon le dossier, les agents de la patrouille frontalière ont arrêté des adultes célibataires 143 903 fois le long de la frontière mexicaine en novembre, en baisse de 9 % par rapport à 158 639 fois en octobre et le niveau le plus bas depuis août. Les Nicaraguayens sont devenus la deuxième nationalité à la frontière parmi les adultes célibataires après les Mexicains, dépassant les Cubains.

Des adultes célibataires vénézuéliens ont été arrêtés 3 513 fois par des agents de la patrouille frontalière en novembre, contre 14 697 un mois plus tôt, démontrant l’impact de la décision du Mexique le 12 octobre d’accepter des migrants du pays sud-américain qui sont expulsés des États-Unis.

Les adultes célibataires mexicains ont été contrôlés 43 504 fois, contre 56 088 fois en octobre, plus que toute autre nationalité. Les adultes nicaraguayens ont été arrêtés 27 369 fois, contre 16 497 auparavant. Les adultes cubains ont été arrêtés 24 690 fois, contre 20 744 auparavant.

Dans un développement connexe, un juge fédéral d’Amarillo, au Texas, a statué jeudi que l’administration Biden avait mis fin à tort à une politique de l’ère Trump consistant à faire attendre les demandeurs d’asile au Mexique pour des audiences devant le tribunal américain de l’immigration. La décision n’a pas eu d’impact immédiat mais pourrait s’avérer un revers à plus long terme pour la Maison Blanche.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Abdullah Hasan, a déclaré que les lois sur l’immigration continueraient d’être appliquées à la frontière et que l’administration Biden s’efforcerait d’élargir les voies légales pour les migrants, mais découragerait “la migration désordonnée et dangereuse”.

“Pour être clair: la levée de l’ordre de santé publique du titre 42 ne signifie pas que la frontière est ouverte”, a-t-il déclaré. “Quiconque suggère le contraire fait le travail de passeurs qui diffusent de fausses informations pour gagner rapidement de l’argent sur les migrants vulnérables.”

___

Santana a rapporté de Washington. Les journalistes de l’Associated Press Elliot Spagat à San Diego et Paul J. Weber à Austin, Texas, ont contribué à ce rapport.

Giovanna Dell’orto et Rebecca Santana, The Associated Press