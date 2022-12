Un tribunal américain rejette la poursuite contre le dirigeant saoudien dans le meurtre de Khashoggi

Certains responsables et analystes américains ont déclaré que le roi semblait prendre la décision de garantir l’immunité du prince dans cette affaire. Le roi Salman a fait cette annonce six jours avant la date limite d’octobre fixée par le tribunal pour que le gouvernement américain indique si le prince Mohammed bénéficiait de l’immunité. Peu de temps après avoir reçu son nouveau titre, le prince a déclaré au tribunal qu’il bénéficiait d’une immunité fondée sur un précédent juridique.

Dans son dossier de 25 pages mardi, le tribunal a déclaré: “Malgré le malaise du tribunal, alors, à la fois avec les circonstances de la nomination de ben Salmane et les allégations crédibles de son implication dans le meurtre de Khashoggi, les États-Unis ont informé le tribunal qu’il est immunisé, et ben Salmane a donc “droit à l’immunité du chef de l’État… tant qu’il reste en fonction”.

Sarah Leah Whitson, directrice exécutive de Democracy for the Arab World Now, un groupe de défense qui a intenté la poursuite au nom de Mme Cengiz, a écrit sur Twitter que la décision du tribunal était “une triste nouvelle pour la responsabilité”. Elle a déclaré que le groupe consultait des avocats sur les prochaines étapes et que “notre lutte pour la justice se poursuit”.

M. Khashoggi, un dissident saoudien qui a écrit des chroniques dans le Washington Post critiquant le prince et le gouvernement du royaume, a été étranglé par des agents saoudiens puis démembré. Au cours de la campagne présidentielle de 2020, le président Biden a juré de faire de l’Arabie saoudite un « paria » pour les meurtres et autres violations des droits humains. Dans le cadre de l’une de ses premières actions de politique étrangère au pouvoir, M. Biden a autorisé la publication d’un rapport des services de renseignement américains selon lequel le prince Mohammed avait approuvé le meurtre.

M. Biden a gardé ses distances avec le royaume et a critiqué son bilan en matière de droits de l’homme, mais cet été, il s’est incliné devant les suggestions des principaux assistants de la sécurité nationale selon lesquelles il devrait essayer de rétablir les relations avec le prince Mohammed. Il s’est rendu à contrecœur dans le royaume en juillet et a échangé un coup de poing avec le prince, ce qui a suscité une condamnation généralisée de la part des législateurs démocrates et des défenseurs des droits de l’homme.

En octobre, le prince a dirigé l’OPEP Plus, un cartel de pays producteurs de pétrole, en annonçant une forte réduction de la production, ce qui a exaspéré M. Biden et créé une nouvelle rupture dans les relations américano-saoudiennes. M. Biden a accusé le prince de se ranger du côté de la Russie, qui compte sur les prix élevés du pétrole pour soutenir ses dépenses pendant sa guerre contre l’Ukraine.

Les principaux collaborateurs de Biden pensaient avoir conclu un accord secret avec des responsables saoudiens en mai pour augmenter la production de pétrole jusqu’à la fin de cette année, bien que les responsables de Riyad aient nié avoir fait de telles promesses.