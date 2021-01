Un procès pour habiliter le vice-président Mike Pence à décider quels votes compter dans un État donné a été rejeté par un juge, jugeant que les plaignants – un groupe de républicains qui ont poursuivi Pence lui-même – n’ont pas qualité pour agir.

Le juge de district américain Jeremy D.Kernodle a décidé vendredi que le représentant du Texas GOP Louie Gohmert et 11 républicains de l’Arizona pouvaient réclamer «Tout au plus une blessure institutionnelle à la Chambre des représentants», quand ils soutiennent que certaines sections de la loi de 1887 sur le décompte électoral violent le 12e amendement, qui stipule la procédure formelle pour l’élection du président.

Dans le procès, Gohmert a fait valoir que « Il ne pourra pas voter en tant que représentant du Congrès » si Pence est lié par l’acte, demandant au tribunal de donner au VP, qui présidera le dépouillement des voix le 6 janvier, «Autorité exclusive et seule discrétion» pour décider quels votes – exprimés pour Biden ou pour Trump – devraient compter dans les États du champ de bataille.

Kernodle s’est rangé du côté des avocats du ministère de la Justice représentant Pence, décrivant la contestation judiciaire comme « Totalement abstrait et largement dispersé » dans lequel Gohmert manque «Un enjeu personnel suffisant.»

Le procès n’avait guère de chance, les avocats du DOJ le surnommant un «Contradiction juridique ambulante.» Ils ont fait valoir que les plaignants avaient raté leur tir en choisissant Pence comme cible, affirmant qu’il était «Le mauvais défendeur» dans l’affaire.

La défaite du procès, considérée comme un autre clou dans les efforts continus des fervents partisans du président Donald Trump pour contester le résultat de l’élection présidentielle américaine, intervient moins d’une semaine avant que le Congrès ne se réunisse pour compter officiellement les votes exprimés par les électeurs le 6 janvier.

Trump n’a pas publiquement reconnu la victoire du démocrate Joe Biden. La campagne républicaine continue de se battre contre la montre, déposant une nouvelle action en justice qui vise à annuler le résultat de l’élection présidentielle dans l’État du Wisconsin aussi récemment que jeudi. Alors que la campagne de Trump et ses alliés républicains ont déposé plus de 50 motions dans des États swing, alléguant des irrégularités de vote à grande échelle, peu ont réussi et la grande majorité des affaires ont été rejetées par les tribunaux.

