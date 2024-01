Un tribunal américain entend une affaire civile accusant Biden de « complicité » dans le « génocide » de Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Une affaire civile accusant le président américain Joe Biden et d’autres hauts responsables américains d’être complices du « génocide » israélien à Gaza a débuté devant un tribunal fédéral de Californie.

Les avocats représentant Biden, le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, ont assisté à la procédure de vendredi avec les plaignants qui les accusent de « manque de prévention et de complicité dans le déroulement du génocide du gouvernement israélien ».

Le Centre pour les droits constitutionnels (CCR), un groupe américain de défense des libertés civiles, a intenté une action en justice au nom de l’organisation de défense des droits humains Defense for Children – Palestine ; Al-Haq, un groupe palestinien de défense des droits humains basé en Cisjordanie occupée ; et huit Palestiniens et citoyens américains ayant des proches à Gaza.

Lors de l’audience de vendredi, le tribunal a entendu des avocats, des militants et des organisateurs, notamment des médecins de Gaza, parler de la situation à laquelle les Palestiniens sont confrontés depuis près de quatre mois.

Je suis à l’intérieur du tribunal fédéral américain où les plaignants palestiniens poursuivent Biden, Blinken et Austin pour n’avoir pas empêché – et complicité – le génocide israélien en cours à Gaza. C’est sans précédent que l’affaire soit parvenue jusqu’ici. Les Palestiniens de leur famille à Gaza témoigneront bientôt @ajplus pic.twitter.com/F5CUNAKGUD – Dena Takruri (@Dena) 26 janvier 2024

Depuis le début de la guerre le 7 octobre, plus de 26 000 Palestiniens ont été tués dans le bombardement israélien de Gaza suite à une attaque du Hamas contre Israël qui a tué environ 1 100 personnes.

La plainte du CCR a été la première déposé en novembre de l’année dernière et a déclaré que Biden, Blinken et Austin “ont non seulement manqué à l’obligation du pays de prévenir un génocide, mais ont également permis de créer les conditions de son développement en fournissant un soutien militaire et diplomatique inconditionnel”. [to Israel]».

Le CCR demande au tribunal de « déclarer que les accusés ont violé leur devoir, en vertu du droit international coutumier, dans le cadre de la common law fédérale, de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher Israël de commettre un génocide contre le peuple palestinien de Gaza ».

Le groupe appelle également les États-Unis à user de leur influence sur Israël pour mettre fin aux hostilités contre les Palestiniens à Gaza.

« Doctrine politique »

Rob Reynolds d’Al Jazeera, dans un reportage vendredi devant le tribunal d’Oakland, a déclaré que le CCR soutient qu’en fournissant des armes à Israël, le soutien des États-Unis viole la Convention sur le génocide de 1948.

En réponse, les avocats de l’administration Biden « se concentrent sur un argument juridique très restreint », a-t-il déclaré.

« Ils disent que le tribunal n’a pas le pouvoir de statuer sur cette affaire. Ils citent ce qu’on appelle la doctrine politique, et cela a à voir avec la séparation des pouvoirs aux États-Unis », a déclaré Reynolds.





Il a expliqué que les avocats soutiennent que la conduite de la politique étrangère, la diplomatie, les activités militaires et les relations entre alliés relèvent de « la compétence politique du pouvoir exécutif, en d’autres termes, du président et du cabinet » et, par conséquent, ne peuvent pas être examinées. l’action judiciaire des autres branches du pouvoir qui composent le gouvernement américain.

Le juge a semblé également remettre en question son autorité dans cette affaire, a déclaré Reynolds.

« C’est vraiment la question fondamentale, à savoir s’il a l’autorité pour statuer sur cette question, mais le juge a ouvert la procédure par une litanie de simple description du sort des Palestiniens à Gaza », a déclaré notre correspondant.

Plus tôt vendredi, la Cour internationale de Justice (CIJ) a ordonné à Israël de prendre toutes les mesures possibles pour prévenir les actes de génocide contre Gaza et de faire davantage pour aider les civils.

Pourtant, il n’a pas réussi à appeler à un cessez-le-feu, ce que l’Afrique du Sud, qui a présenté l’affaire à la CIJ, avait réclamé.