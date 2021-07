Un tribunal américain déclare que l’interdiction de la vente d’armes de poing aux adultes de 18 à 20 ans est inconstitutionnelle, annulant la limite d’âge qui a été promulguée dans les années 1960 – RT USA News

« Nous refusons de reléguer le deuxième amendement ou les 18 à 20 ans à un statut de seconde classe », Le juge Julius Richardson a écrit dans la décision de mardi de la quatrième cour d’appel des États-Unis à Richmond, en Virginie.

La décision 2-1 d’un panel de trois juges a conclu que le Congrès n’avait pas montré d’intérêt public suffisant pour justifier l’exclusion des jeunes de 18 à 20 ans de tous leurs droits au deuxième amendement lorsqu’il a adopté la loi en question en 1968. Le Congrès a utilisé « disproportionné » taux de criminalité pour élaborer la législation, restreignant les droits des « des citoyens extrêmement respectueux des lois », et il n’a pas démontré que les revendeurs agréés étaient la source des armes à feu utilisées par les jeunes adultes pour commettre des crimes, a statué le tribunal.

« Il doit y avoir une raison pour laquelle les droits constitutionnels ne peuvent être exercés jusqu’à un certain âge », a déclaré Richardson, qui a été nommé à la magistrature par le président de l’époque, Donald Trump.

Les droits constitutionnels les plus chers de notre nation sont acquis au plus tard à 18 ans. Et le droit du deuxième amendement de garder et de porter des armes n’est pas différent.