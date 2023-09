Un tribunal américain décide que Sam Bankman-Fried restera en prison en attendant son procès | Nouvelles des tribunaux

Bankman-Fried fait face à des accusations de fraude et de complot découlant de l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX.

Une cour d’appel aux États-Unis a confirmé la décision de révoquer la libération sous caution de l’ancien milliardaire de crypto-monnaie Sam Bankman-Fried et de le maintenir en détention en attendant son procès.

Bankman-Fried est accusé de fraude résultant de l’effondrement en novembre 2022 de sa bourse FTX, désormais en faillite, et doit être jugé le 3 octobre.

Dans une décision écrite, un panel de trois juges de la 2e Cour d’appel américaine de Manhattan a déclaré qu’il était d’accord avec la conclusion du juge de district américain Lewis Kaplan selon laquelle Bankman-Fried avait probablement tenté de falsifier deux témoins.

Il a notamment partagé les écrits personnels de Caroline Ellison, ancienne directrice générale de son fonds spéculatif Alameda Research, avec un journaliste du New York Times.

Ellison a plaidé coupable de fraude et devrait témoigner contre Bankman-Fried, un ancien partenaire amoureux. Dans ses écrits, elle décrit se sentir « malheureuse et dépassée » par son travail et « blessée/rejetée » après la fin de sa relation avec Bankman-Fried.

Kaplan avait révoqué la caution de 250 millions de dollars de Bankman-Fried le 11 août.

Les trois juges ont déclaré jeudi qu’ils n’étaient pas convaincus par l’argument de Bankman-Fried selon lequel Kaplan n’avait pas crédité l’accusé pour avoir exercé son droit constitutionnel du premier amendement de parler avec la presse et d’essayer de restaurer sa réputation.

Ils ont écrit que Kaplan « a correctement déterminé que lorsqu’une personne s’engage dans un discours pour commettre une infraction pénale telle que la subornation de témoin, ce discours sort de la zone de protection constitutionnelle ».

Bankman-Fried fait face à sept accusations de fraude et de complot découlant de l’effondrement de FTX, l’échange cryptographique aujourd’hui en faillite qu’il a fondé.

Les procureurs l’ont accusé d’avoir pillé des milliards de dollars dans les fonds des clients de FTX pour combler les pertes d’Alameda, acheter des biens immobiliers de luxe et faire des dons aux campagnes politiques américaines.

Bankman-Fried a plaidé non coupable tout en reconnaissant les échecs de la gestion des risques.

Il s’est également plaint du fait que le manque d’accès à Internet au centre de détention métropolitain de Brooklyn lui a rendu difficile l’examen des preuves en vue de se préparer au procès.

Plus tôt jeudi, Kaplan a restreint la capacité de Bankman-Fried à appeler des témoins experts pour témoigner au procès.

Des documents judiciaires suggèrent que les avocats de Bankman-Fried chercheraient à utiliser le témoignage des experts pour étayer les arguments selon lesquels les conditions de service de FTX n’empêchaient pas l’utilisation des fonds des clients pour réaliser des investissements – tout comme les banques utilisent les dépôts pour financer des prêts – et que cette pratique était courante. dans l’industrie des cryptomonnaies.

Mais Kaplan a déclaré que trois témoins proposés ne pouvaient pas comparaître à la barre parce que leur témoignage n’était pas pertinent ou pourrait semer la confusion dans l’esprit du jury. Il a également déclaré que Bankman-Fried pourrait chercher à appeler les quatre experts restants, mais uniquement pour réfuter les témoins à charge.