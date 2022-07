Un tribunal américain décide que les transcriptions de l’affaire Roman Polanski doivent être descellées

Le tribunal a décidé mercredi que les transcriptions de l’affaire de viol statutaire contre Roman Polanski devaient être descellées.

Le réalisateur en disgrâce a été arrêté en 1977 après que Samantha Gailey, 13 ans, l’ait accusé de l’avoir sodomisée de force.

Polanski a reconnu sa culpabilité pour des rapports sexuels illégaux avec un mineur, mais s’est enfui en France peu de temps après.

D’autres femmes ont également accusé Polanski de crimes sexuels remontant à plusieurs décennies.

Le témoignage d’un procureur clé dans l’affaire de viol statutaire contre Roman Polanski doit être descellé, plus de 40 ans après la condamnation du réalisateur fugitif, a statué un tribunal californien.

La quartier chinois et Le bébé de Rosemary Le réalisateur a été arrêté en 1977 après que Samantha Gailey, 13 ans, l’ait accusé de l’avoir inondée de drogue et de champagne et de l’avoir sodomisée de force.

Dans un accord de plaidoyer, Polanski a accepté sa culpabilité pour des rapports sexuels illégaux avec un mineur, mais il s’est enfui en France lorsqu’il a appris que le juge avait l’intention de reconsidérer et de prononcer une peine de prison beaucoup plus longue.

Polanski a depuis soutenu qu’il avait été induit en erreur et traité injustement par le système judiciaire.

Lui et Gailey ont demandé la publication des transcriptions de l’ancien procureur de district adjoint Roger Gunson – le premier procureur à s’occuper de l’affaire Polanski –.

Dans sa décision de mercredi, le deuxième tribunal de district d’appel de Californie a conclu que le témoignage de Gunson avait pour but de découvrir tout “abus présumé” dans le système de justice pénale, et “il n’y a aucune base factuelle ou légale pour que la transcription de la déposition conditionnelle reste scellée”.

La décision est intervenue un jour après que les procureurs de Los Angeles ont abandonné leur opposition de longue date au descellement des documents.

George Gascon, qui a pris ses fonctions de procureur de district après son élection en 2020, a déclaré que la décision du tribunal “nous a aidés à assumer notre responsabilité de dire la vérité au public et d’écouter les survivants”.

“Nous espérons que cela lui donne une petite assurance qu’à terme, elle pourra avoir une certaine mesure de fermeture dans ce litige qui dure depuis des décennies.”

Gailey a publiquement pardonné à Polanski en 1997, affirmant que son traitement par la presse et le système judiciaire était pire que le crime initial.

“Il n’est jamais trop tard pour faire ce qu’il faut”, a-t-elle déclaré, selon un communiqué du bureau de Gascon.

D’autres femmes se sont depuis manifestées pour accuser Polanski – aujourd’hui âgée de 88 ans – de crimes sexuels, remontant à plusieurs décennies.

Il nie les allégations, pour lesquelles le délai de prescription a expiré.