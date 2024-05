Un tribunal américain condamne Trump — RT World News

L’ancien président américain et actuel candidat à la présidentielle, Donald Trump, a été reconnu coupable de falsification de dossiers commerciaux afin d’influencer les élections de 2016, dans une affaire liée à des paiements présumés de « argent secret » à l’actrice porno Stormy Daniels.

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, un démocrate, a inculpé Trump l’année dernière de 34 chefs d’accusation de comportement criminel, alléguant que le politicien républicain recherchait « pour dissimuler des informations préjudiciables et des activités illégales aux électeurs américains avant et après les élections de 2016. »

« Je ne sais même pas quelles sont les accusations dans cette affaire truquée ! » Atout dit mercredi, avant que le juge Juan Merchan ne donne au jury des instructions controversées sur la manière d’interpréter les allégations.

« Même un examen superficiel des preuves montre que cette affaire n’a pas de fondement sur lequel s’appuyer », argumenté Jonathan Turley, professeur à l’Université de Georgetown et constitutionnaliste. Turley a souligné que Bragg avait relancé ce qui pourrait au mieux être un délit expiré en affirmant que cela avait été fait pour influencer les élections, décrivant l’ensemble de l’argument comme « Si circulaire qu’il produit le vertige. »















L’affaire était basée sur les affirmations de l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, selon lesquelles Trump lui avait demandé de payer 130 000 dollars à l’actrice de films pour adultes afin qu’elle garde le silence sur une prétendue liaison avec le candidat à la présidentielle. Trump a nié toute relation avec la star du porno. En 2018, Cohen a plaidé coupable aux accusations de violations du financement de campagne ainsi que de fraude fiscale et bancaire, et a passé deux ans et demi dans une prison fédérale. Il a également perdu son permis d’exercer au barreau de New York.

De nombreux républicains ont dénoncé le procès comme une farce, affirmant que Merchan avait violé la constitution de l’État en acceptant l’affaire, même si sa fille travaille pour les démocrates.

Si Trump est acquitté, « Le pays verra les dommages causés à notre pays par des procureurs corrompus », Vivek Ramaswamy, ancien candidat républicain à la présidentielle a déclaré à Fox News avant le verdict. « S’il est reconnu coupable, ils verront qu’un homme est condamné pour un crime que personne ne peut nommer. »

« Quoi qu’il en soit, le vrai verdict aura lieu en novembre. » » a ajouté Ramaswamy, faisant référence à la date de l’élection présidentielle opposant Trump au président sortant Joe Biden.

Le jury a délibéré pendant deux jours et a rendu son verdict jeudi peu avant 17 heures : coupable sur tous les chefs d’accusation, faisant de Trump le premier président américain à être reconnu coupable d’un crime.

Les 34 chefs d’accusation font référence à 11 factures, 12 pièces justificatives et 11 chèques de remboursement mensuels de Trump à son successeur d’alors, pour les 130 000 $ payés à Daniels. Selon Bragg, cela représentait « falsification de dossiers commerciaux ».