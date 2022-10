Un tribunal allemand rejette l’appel d’une femme concernant une série de meurtres néonazis

Le plus haut tribunal allemand a rejeté lundi un appel de la seule survivante connue d’un groupe d’extrême droite contre sa condamnation et sa peine à perpétuité pour son rôle dans le meurtre de 10 personnes, la plupart d’origine immigrée.

La Cour constitutionnelle fédérale a jugé que Beate Zschaepe n’avait pas démontré que ses droits judiciaires fondamentaux avaient été violés.

Un tribunal régional de Munich a déclaré Zschaepe coupable en 2018 de 10 chefs de meurtre pour son rôle dans le meurtre par le groupe national-socialiste clandestin de neuf hommes – huit d’origine turque et un grec – ainsi que d’un policier entre 2000 et 2007.

Elle a également été reconnue coupable d’appartenance à une organisation terroriste, de participation à deux attentats à la bombe et à plus d’une douzaine de vols de banque, et de tentative de meurtre pour avoir incendié la cachette du groupe après que son existence a été révélée.

Bien que Zschaepe ait nié avoir été présente pour l’un des meurtres, le tribunal a conclu qu’elle était impliquée dans la planification de chacun. Ses deux complices, Uwe Mundlos et Uwe Boehnhardt, ont été retrouvés morts dans un apparent meurtre-suicide en 2011 à la suite d’un braquage bâclé.

Elle a porté son affaire devant la Cour constitutionnelle après que la Cour fédérale de justice allemande a rejeté son appel l’année dernière.