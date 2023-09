Un tribunal allemand refuse l’extradition vers le Royaume-Uni en raison des conditions de détention

« On ne peut pas supposer avec suffisamment de certitude à l’heure actuelle que la personne persécutée, si elle était extradée vers le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, y bénéficierait de conditions de détention humaines », peut-on lire dans le jugement du tribunal régional supérieur de Karlsruhe.

Dans le cas le plus récent, le suspect a bénéficié des services d’un avocat qui était en quelque sorte un expert de l’état des prisons britanniques. Jan-Carl Janssen a rédigé sa thèse sur le système pénal en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse et a cité devant les tribunaux ses recherches sur des questions telles que la surpopulation chronique, le manque de personnel et la violence entre détenus. Il a également déclaré que certaines cellules sont trop petites, trop sombres et mal ventilées.