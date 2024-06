Un tribunal allemand ordonne la détention d’un homme né en Afghanistan après une attaque au couteau lors d’un événement anti-politique islamique

FRANCFORT, Allemagne (AP) — Un tribunal allemand a ordonné samedi la détention d’un homme de 25 ans né en Afghanistan, soupçonné de tentative de meurtre en relation avec une attaque au couteau lors d’un événement organisé par un groupe d’opposition à « l’islam politique » qui a fait six morts. des personnes blessées.

Parmi les victimes figuraient un policier qui est resté hospitalisé avec des blessures potentiellement mortelles après avoir été poignardé alors qu’il tentait d’intervenir, ont indiqué la police et les procureurs dans un communiqué commun.

Les autorités n’ont fourni aucune information sur le motif de l’attaque de vendredi sur la place centrale de Mannheim.

Un communiqué de la police et du procureur indique que le suspect vivait en Allemagne depuis 2014, était marié et père de deux enfants. Son appartement de la commune d’Heppenheim a été perquisitionné vendredi soir et la police a récupéré des appareils numériques dont le contenu était en cours d’évaluation.

Les autorités ont déclaré que le suspect, qui a été blessé par balle par la police, avait été hospitalisé et n’était pas en état d’être interrogé. Ils ont déclaré qu’il n’avait aucun casier judiciaire.

Ils n’ont pas divulgué la citoyenneté ou le statut d’immigration du suspect, ni la manière dont il est arrivé en Allemagne.

Le groupe Pax Europa se décrit comme une organisation qui informe le public sur les dangers posés par « la propagation et l’influence croissantes de l’Islam politique ». Michael Stürzenberger, un militant anti-islamiste qui est l’une des figures de proue du groupe et qui a pris la parole lors de ses événements, faisait partie des blessés.

Stürzenberger, 59 ans, a posté une photo de lui sur sa chaîne Telegram depuis son lit d’hôpital, montrant une longue coupure bandée sur la lèvre supérieure et la joue. Il a déclaré qu’il avait subi « une perte de sang importante » en raison d’un coup de couteau à la cuisse ainsi que d’une coupure à la mâchoire qui avait été fermée par une agrafe.

Les autres victimes étaient cinq hommes âgés de 25, 36, 42 et 54 ans. L’homme de 25 ans est sorti de l’hôpital, tandis que les autres étaient toujours soignés. L’homme de 54 ans a subi des blessures qui mettaient initialement sa vie en danger, mais il est désormais hors de danger.