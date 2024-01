Un tribunal allemand interdit le financement public de Heimat, considéré comme un modèle pour l’AfD

Il ya 1 heure

La Cour constitutionnelle allemande a statué qu’un parti d’extrême droite ne devrait pas pouvoir bénéficier de financements publics supplémentaires et d’allégements fiscaux dont bénéficient légalement les partis allemands.

Au niveau national, les sondages de l’AfD sont généralement supérieurs à 20 % pour le moment, et supérieurs à 30 % en Allemagne de l’Est, où des élections régionales clés auront lieu plus tard cette année.

La décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe est donc un coup de pouce pour les manifestants qui ont envahi les rues des villes allemandes ces derniers jours, notamment Hambourg, Munich, Cologne, Francfort et Berlin.

Organisée par des groupes religieux, des écologistes et des militants de gauche, la manifestation de dimanche contre l’extrême droite à Berlin était importante, avec plus de 100 000 personnes, et certainement diversifiée.