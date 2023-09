Un tribunal allemand condamne un Russe pour complot visant à tuer un dissident tchétchène en exil

Un Russe a été reconnu coupable jeudi par un tribunal allemand pour son implication dans un complot visant à assassiner un dissident tchétchène en exil.

Un tribunal allemand a condamné jeudi un Russe pour avoir comploté le meurtre d’un dissident tchétchène en exil sur ordre d’un cousin de l’homme fort de la république russe, Ramzan Kadyrov, soutenu par Moscou.

Le tribunal d’État de Munich a condamné l’accusé, qu’il a identifié uniquement comme Valid D. conformément aux règles allemandes en matière de protection de la vie privée, à 10 ans de prison et a également ordonné la confiscation de sa voiture. Il a été reconnu coupable d’avoir accepté de commettre un meurtre, de préparer un acte de violence grave et de violation des lois sur les armes.

Les juges ont constaté qu’un cousin de Kadyrov l’avait chargé de tuer un opposant vivant en Allemagne, Mokhmad Abdurakhmanov. Selon eux, l’objectif était de faire taire le frère aîné d’Abdurakhmanov, un opposant de premier plan au gouvernement tchétchène qui vit en Suède et y a déjà été pris pour cible.

Le tribunal a estimé que le meurtre avait été ordonné entre mars et juin 2020, a rapporté l’agence de presse allemande dpa. Un communiqué du tribunal indique que l’accusé a chargé un autre Tchétchène, qui a déposé en tant que témoin, de l’exécuter.

Le témoin a d’abord fait semblant d’aller de l’avant avec son projet et est entré en Allemagne en tant que demandeur d’asile, selon le tribunal. Il a ensuite révélé son projet à un autre résident de son refuge pour réfugiés et en a informé Abdurakhmanov et son frère lors d’un appel téléphonique en décembre 2020. Le suspect a été arrêté en janvier 2021 après que la cible prévue en a informé la police.

Le tribunal a déclaré avoir examiné et rejeté la possibilité que l’accusé ait été lui-même victime d’un complot ou qu’il ait seulement fait semblant de se conformer aux ordres. Il a noté que l’arme avait été achetée.

La défense avait plaidé pour l’acquittement pour la plupart des chefs d’accusation, arguant que l’accusé avait seulement enfreint les lois sur les armes.

Le juge président Christoph Wiesner a décrit le meurtre planifié comme « un ordre d’assassinat du régime tchétchène ». Il a déclaré que cela avait été planifié « avec la connaissance, l’approbation et l’intérêt » de Kadyrov.

Abdurakhmanov a rejoint le procès en tant que co-plaignant, comme le permet la loi allemande. Il a déclaré après le verdict : « Je poursuivrai mon activité politique ».

Le Kremlin compte sur Kadyrov pour maintenir la stabilité dans la région du Caucase du Nord après deux guerres séparatistes dévastatrices. Des groupes de défense des droits internationaux ont accusé ses forces de sécurité d’exécutions extrajudiciaires, de torture et d’enlèvements de dissidents.

En 2021, un tribunal de Berlin a condamné un Russe à la prison à vie pour avoir tué un Tchétchène dans la capitale allemande en 2019 à la demande du gouvernement russe.