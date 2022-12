Un tribunal albanais condamne un Iranien pour des accusations liées au terrorisme

Un tribunal albanais a reconnu coupable un Iranien d’accusations liées au terrorisme et l’a condamné à 10 ans d’emprisonnement, ont annoncé jeudi des responsables du tribunal.

Dans une décision rendue mercredi mais rendue publique un jour plus tard, le Tribunal spécial albanais sur la corruption et le crime organisé a reconnu Bijan Pooladrag coupable de financement du terrorisme et d’appartenance à une organisation terroriste. Aucun détail sur l’âge de Pooladrag, sa ville natale ou sa venue en Albanie n’a été révélé.

Pooladrag a nié les accusations. Il a le droit de faire appel du verdict.

Pooladrag a été arrêté il y a deux ans, soupçonné d’espionner des membres du groupe d’opposition iranien Mujahedeen-e-Khalq, ou MEK, dont quelque 3 000 vivent en exil en Albanie. Précédemment basé en Irak, le groupe s’est installé dans le petit pays des Balkans en 2014.

Pooladrag faisait à l’origine partie de la communauté MEK, qu’il a quittée il y a près de trois ans.

Les relations de l’Albanie avec l’Iran ont été tendues après que le pays a accueilli les membres du MEK. Dans deux cas distincts en 2020 et 2018, Tirana a expulsé quatre diplomates iraniens pour “menace à la sécurité nationale”.

En septembre, l’Albanie a rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran suite à une cyberattaque du 15 juillet qui a temporairement fermé de nombreux services numériques et sites Web du gouvernement albanais. Tirana a qualifié la perturbation d’acte “d’agression de l’État”.

Depuis lors, il y a eu plusieurs cyberattaques plus bénignes de la même source iranienne.