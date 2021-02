Des militants de Greenpeace organisent une manifestation devant le bâtiment de l’Assemblée française le 26 janvier 2021. | Ludovic Marin / AFP via Getty Images

Les poursuites contre le changement climatique sont de plus en plus courantes dans le monde.

Un tribunal parisien a retrouvé les Français gouvernement coupable de ne pas avoir abordé de manière adéquate le changement climatique dans une décision historique que les militants pour le climat appellent le «cas du siècle».

Quatre groupes environnementaux – Greenpeace France, It’s Everyone’s Business, Oxfam France et la Fondation pour la nature et l’humanité – ont déposé le dossier en 2018 après que 2,3 millions de personnes aient signé une pétition exprimant leur mécontentement quant à la manière dont le gouvernement français gérait ses efforts pour lutter contre le réchauffement climatique.

Le procès a accusé le gouvernement français d’avoir manqué à ses obligations de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à ses engagements au titre de l’accord de Paris sur le climat de 2015 et des lois françaises connexes.

Dans son arrêt rendu mercredi, le tribunal a donné raison, tenant l’Etat français pour responsable des échecs dans «la mise en œuvre de politiques publiques pour lui permettre d’atteindre les objectifs qu’il s’était fixés sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre».

Les juges ont également jugé qu’il y a un lien entre les dommages écologiques qui ont été causés et les échecs du gouvernement, et que l’État français «devrait être tenu pour responsable».

Cependant, le tribunal a souligné que la compensation est «principalement en nature», ce qui signifie que le gouvernement français est responsable de la réparation des dommages écologiques causés par le non-respect de ses objectifs d’émissions, mais n’est pas responsable financièrement. Le tribunal a plutôt accordé un euro aux ONG dans un geste symbolique qui reconnaît leurs revendications.

Le gouvernement français a désormais deux mois pour répondre à cette décision. Pendant ce temps, le tribunal prend plus de temps pour examiner les dommages écologiques causés.

Cécile Duflot, la directrice exécutive d’Oxfam France, a qualifié cette décision de «victoire historique pour la justice climatique».

« Pour la première fois, un tribunal français a jugé que l’État pouvait être tenu responsable de ses engagements climatiques », a déclaré Duflot, selon Reuters.

Le gouvernement français a été jugé responsable car le pays n’a pas atteint ses objectifs climatiques

L’accord de Paris se fixe comme objectif de limiter la hausse des températures moyennes mondiales en dessous de 2 degrés Celsius, et idéalement plus près de 1,5 ° C (par rapport aux températures d’avant la révolution industrielle), d’ici la fin du siècle.

L’accord international, signé par près de 200 pays dont la France, est volontaire, ce qui signifie qu’il n’y a pas de sanctions définies pour les pays qui ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions.

Dans le cadre de ses efforts pour atteindre ces objectifs, la France a toutefois inscrit en juin 2019 son objectif d’émissions de carbone nettes nulles d’ici 2050. Pour y parvenir, le gouvernement français s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays de 1,5% par an et de 3% par an à partir de 2025.

Mais cela ne s’est pas rapproché de cet objectif.

De 2015 à 2018, la France a émis 18 millions de tonnes équivalent CO2 par an, soit 4% de plus que prévu. Deux secteurs ont connu un bilan particulièrement difficile sur la période: le transport a dépassé son budget d’émissions de 11% et la construction de 23%.

Alarmés par cette absence de progrès, les groupes environnementaux ont décidé de saisir la justice. Et ils ne sont pas les seuls à se tourner vers le système juridique pour tenir leurs gouvernements responsables.

Les procès climatiques surgissent partout dans le monde



Une «augmentation rapide des litiges climatiques» se produit dans le monde entier, selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 2020.

En 2017, 884 affaires climatiques ont été déposées dans 24 pays. Au 1er juillet 2020, au moins 1550 affaires de changement climatique avaient été déposées dans 38 pays, doublant presque le nombre de litiges climatiques au cours de cette période.

Selon le rapport du PNUE, les gouvernements sont le plus souvent les défendeurs dans les litiges relatifs au changement climatique. Mais deux cas en particulier se démarquent par leurs similitudes avec l’exemple français.

Le premier est un cas 2019, Fondation Urgenda c.État des Pays-Bas, dans laquelle la Cour suprême des Pays-Bas a jugé que les Pays-Bas sont responsables de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le changement climatique en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme.

Et dans un autre cas 2020, Friends of the Irish Environment c.Le gouvernement irlandais, La Cour suprême d’Irlande a annulé le plan national d’atténuation de 2017 du pays parce qu’il n’était pas conforme à la loi de 2015 sur l’action climatique et le développement à faible émission de carbone. Le tribunal a estimé que le plan de 2017 était «bien en deçà» des exigences, de sorte que le gouvernement irlandais doit maintenant créer un nouveau plan.

À l’instar de la décision de justice française, les plaignants dans les affaires néerlandaise et irlandaise «ont fait valoir que le ressortissant [greenhouse gas] les politiques ne sont pas suffisamment agressives pour être cohérentes avec les obligations nationales d’atténuation du changement climatique. »

Les auteurs du rapport de l’ONU soutiennent que l’augmentation spectaculaire des cas climatiques dans le monde sera une force motrice pour agir contre le changement climatique. Et il semble que les groupes environnementaux impliqués dans le cas français ressentent la même chose.

Cécilia Rinaudo, la directrice de It’s Everyone’s Business, l’un des groupes impliqués dans l’affaire française, a qualifié la décision de justice de mercredi de «victoire pour toutes les personnes qui font déjà face à l’impact dévastateur de la crise climatique que nos dirigeants ne parviennent pas à combattre».

«Le moment est venu de rendre justice», a déclaré Rinaudo.