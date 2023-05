Un triathlète britannique sauve DEUX vies lors d’un voyage à la plage au Cap

Un triathlète britannique Ironman a réussi le sauvetage héroïque de deux garçons qui se noyaient au large des côtes du Cap en Afrique du Sud.

Toby Finneran, 31 ans, de Farnham dans le Surrey, profitait d’une promenade dominicale au soleil le long de la promenade du front de mer du Cap lorsqu’il a remarqué un jeune garçon se battre pour garder la tête hors de l’eau dans les vagues.

Risquant sa vie et ses membres, il a plongé dans l’eau et a négocié les vagues puissantes, les courants d’arrachement et les rochers déchiquetés de Queens Beach avant de mettre le garçon désespéré en sécurité.

Une fois hors de l’eau, Toby a rapidement administré les premiers soins vitaux à un autre adolescent qui avait tenté de sauver son ami, pour ensuite être battu par la mer et échoué face contre terre sur la plage.

Mais malgré l’exploit de bravoure, Toby a déclaré à MailOnline qu’il était surpris par l’élan de gratitude et de soutien qu’il a reçu depuis.

«J’ai eu des centaines de personnes à qui je n’ai pas parlé depuis des années, m’ont envoyé un message pour dire bravo. Tout le monde en devient fou… mais pour moi, c’était étrangement normal.

«J’ai regardé beaucoup d’émissions comme Bondi Beach Rescue et j’ai pensé à quelque chose comme ça qui se passait… c’était une expérience étrange – ça me semblait vraiment normal.

« Je ne me sens pas comme un héros… Si quelqu’un a des problèmes, alors tu devrais l’aider. »

Toby a participé à des triathlons Ironman et partage son temps entre le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud

Une photo fournie par Toby montre les rochers déchiquetés de Queens Beach où le sauvetage a eu lieu

La police et les services d’urgence sont représentés sur les lieux après les efforts de sauvetage de Toby

Toby a remarqué pour la première fois que quelque chose n’allait pas lorsqu’il a repéré un adolescent en train de tâtonner avec une bouée de sauvetage rose sur la plage et rapidement réalisé qu’il y avait une silhouette qui se battait pour garder la tête hors de l’eau dans la baratte.

Sans se soucier de sa propre sécurité, Toby a pris la bouée de sauvetage de l’adolescent terrifié et a plongé dans la mer, sortant des rochers déchiquetés de Queens Beach et offrant la bouée à la victime – un garçon en détresse qui était un mauvais nageur et avait été traîné hors des bas-fonds.

Alors que le garçon s’accrochait à l’aide de sauvetage, Toby a saisi la corde et a commencé à nager vers le rivage pour tirer le garçon en sécurité – seulement pour qu’une houle de vagues les écrase et les pousse vers les rochers.

«Avant que la prochaine vague n’arrive, j’ai rapidement nagé jusqu’à lui, lui ai donné la bouée et me suis accroché à son bras.

« J’ai réalisé que le même courant de retour qui avait causé des ennuis au garçon nous repoussait vers la mer.

« J’ai nagé sur le côté plus loin et vers l’un des rochers où j’ai pu m’accrocher jusqu’à ce qu’une autre série de vagues vienne que je pourrais utiliser pour me pousser le long des rochers, provoquant quelques coupures et égratignures. »

« Quand nous sommes sortis, il était très faible et avait des problèmes de crampes aux jambes, des douleurs aux bras et à la poitrine. »

Toby a administré les premiers soins à sa charge et à l’autre garçon dont la tentative de sauvetage a échoué jusqu’à ce que les intervenants du National Sea Rescue Institute (NSRI) arrivent aux côtés des ambulanciers paramédicaux.

Les deux garçons ont été soignés par les services d’urgence, l’un d’eux présentant des symptômes d’hypothermie et de noyade secondaire – une condition potentiellement mortelle qui survient lorsqu’une personne inhale de l’eau qui irrite les poumons et provoque une accumulation mortelle de liquide – mais a vécu pour raconter l’histoire.

Toby a sauvé deux vies sauvées en l’espace de dix minutes – mais a déclaré à MailOnline que ses incroyables capacités en tant que triathlète Ironman sont encore relativement nouvelles.

Toby a déclaré que la pandémie avait été une excellente réinitialisation et l’avait incité à transformer complètement sa vie et sa santé. Il a commencé à courir et au fil du temps, il a travaillé jusqu’aux ultramarathons

Les plages du Cap sont idylliques mais sont connues pour leurs rochers dangereux et leurs forts courants de retour qui peuvent attirer les gens vers la mer

« Avant la pandémie de COVID, je vivais d’une manière très différente et j’avais des habitudes malsaines », a déclaré Toby.

« Je vivais à Londres, j’occupais un poste dans la vente que je détestais parce que l’entreprise avait été acquise deux fois et qu’il y avait beaucoup de manœuvres politiques.

« J’ai toujours été sportif et j’ai beaucoup joué au cricket et au rugby, mais j’ai été blessé et je me suis retrouvé à trop manger et à être aspiré par la culture anglaise de la boisson. »

Toby a déclaré que la pandémie avait été une excellente réinitialisation et l’avait incité à transformer complètement sa vie et sa santé.

‘Over verrouillage j’ai commencé à courir. Mon objectif initial était de 20 minutes par jour, mais je me suis vite retrouvé enfermé dans une spirale positive.

« Une fois, j’ai couru cinq kilomètres par jour pendant 10 jours d’affilée, ce qui a été une étape importante pour moi.

« Puis ces cinq kilomètres sont devenus sept. Seven est devenu 10. 10 sont devenus des semi-marathons et avant longtemps je courais des marathons.

« Ensuite, je suis allé en Hongrie pour courir un ultramarathon, puis j’ai décidé de participer à un triathlon Ironman. »

Après la pandémie, le Britannique transformé vit désormais une vie très différente.

Toby partage son temps entre le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud, où il a lancé une entreprise de conseil en technologie et continue de participer à des triathlons Ironman tout en jouant au cricket pour une équipe locale.

« Je pense que le verrouillage a amené les gens à changer de mode de vie … cela a servi de réveil à beaucoup de gens », a déclaré Toby, ajoutant qu’il était maintenant très heureux de sa nouvelle vie en Afrique du Sud.

« Je suis ici à chasser le soleil ! » il a dit.