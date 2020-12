GUACA, Venezuela – Le moment le plus extraordinaire de la vie du jeune pêcheur a commencé de la manière la plus banale: avec une visite matinale aux latrines.

À la maison, M. Lares a dit à son beau-père, également pêcheur. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement, et bientôt la plupart des 2000 habitants du village s’étaient joints à une chasse au trésor effrénée, parcourant chaque pouce du front de mer, creusant autour des bateaux de pêche délabrés, dormant même sur la plage pour protéger leurs quelques pieds carrés de sable et la fortune incalculable que le complot pourrait contenir.

Depuis fin septembre, leur recherche a révélé des centaines de bijoux en or et en argent, d’ornements et de pépites d’or qui se sont échoués sur leur rivage, offrant aux villageois un sursis déroutant et merveilleux – bien que de courte durée – face à l’effondrement économique apparemment sans fin du Venezuela. .

Des dizaines de villageois ont déclaré avoir trouvé au moins un objet précieux, généralement une bague en or, avec des rapports non confirmés selon lesquels certains avaient vendu leurs découvertes jusqu’à 1500 dollars.

Pour beaucoup ici, la prime inattendue était un message d’espoir.

«C’est Dieu, qui établit son programme», a déclaré Ciro Quijada, un ouvrier local d’une usine de poisson qui a trouvé une bague en or.