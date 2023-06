"Un trésor international": Éloge de l’envoyé américain pour Ajit Doval

L’ambassadeur américain en Inde, Eric Garcetti, a fait l’éloge mardi du conseiller à la sécurité nationale Ajit Doval, le qualifiant de « trésor international ».

Soulignant les humbles origines d’Ajit Doval en tant que garçon du village de l’Uttarakhand, l’envoyé a déclaré : « La NSA indienne n’est pas seulement devenue un trésor national, mais un trésor international ».

L’envoyé a également exprimé son admiration pour la fondation solide entre les États-Unis et l’Inde.

« Quand je regarde la fondation entre les États-Unis et l’Inde, elle est si forte, il est si clair que les Indiens aiment les Américains et que les Américains aiment les Indiens », a déclaré M. Garcetti lors de l’initiative États-Unis-Inde sur les technologies critiques et émergentes (iCET ) se réunissent à Delhi.

Louant les progrès de l’Inde en matière de paiements numériques et de technologie financière, l’ambassadrice des États-Unis a déclaré : « Quand je regarde les paiements numériques et la technologie financière dont dispose l’Inde, nous avons secoué le monde. du gouvernement sur son téléphone, 100 % de chacune de ces roupies. »

Il a dit qu’il avait récemment dîné avec un groupe de dirigeants multiconfessionnels en Inde, l’un d’eux a déclaré : « Nous entendons toutes ces discussions sur la 4G, la 5G et la 6G, mais ici en Inde, nous avons quelque chose de plus puissant que cela – » Guruji « .

Pendant ce temps, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, qui effectue une visite de deux jours en Inde mardi, a rencontré son homologue indien Ajit Doval et a discuté de questions régionales et mondiales d’intérêt mutuel.

M. Sullivan est accompagné d’une délégation de hauts fonctionnaires du gouvernement américain et de dirigeants de l’industrie américaine lors de sa visite. Sa visite dans la capitale nationale intervient dans la perspective de la prochaine visite d’État du Premier ministre Narendra Modi aux États-Unis.

Les deux conseillers à la sécurité nationale avaient restreint les discussions plus tôt dans la journée pour discuter de sujets d’intérêt commun. Plus tard dans la journée, ils ont tous deux assisté au deuxième discours de la piste 1.5 à ce sujet, organisé par la Confédération de l’industrie indienne.

La première édition de ce dialogue a été organisée par la Chambre de commerce américaine à Washington, DC, le 30 janvier de cette année, a indiqué le communiqué du ministère des Affaires extérieures.

Au cours de la visite, la NSA Sullivan rencontrera également le ministre des Affaires extérieures S. Jaishankar et d’autres dignitaires du gouvernement indien, a indiqué le communiqué de presse officiel du ministère des Affaires extérieures.

Plus tôt, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et le conseiller à la sécurité nationale Ajit Doval se sont rencontrés à New Delhi et ont discuté de l’Indo-Pacifique et de la coopération dans des technologies de niche spécifiques dans les domaines maritime, militaire et aérospatial.

Selon des responsables gouvernementaux, les deux dirigeants ont également parlé d’un plus grand transfert de technologie, de la coproduction et du renforcement des capacités indigènes conformément aux initiatives indiennes Make in India et Aatmanirbhar Bharat.

En outre, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et la NSA Ajit Doval ont souligné que les pays de plusieurs régions, dont le Moyen-Orient, l’Asie du Sud, l’Asie du Sud-Est et l’Indo-Pacifique, conservent leur liberté d’action conformément à leurs priorités nationales et ne sont pas contraints. dans de mauvais choix.

Austin, qui est arrivé en Inde, a conclu une feuille de route pour la coopération industrielle de la défense avec le ministre de la Défense Rajnath Singh.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)