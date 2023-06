Un trésor archéologique du 19e siècle découvert sous le stationnement d’Hydro-Québec à Montréal

Lorsqu’une équipe de construction a commencé à creuser sous l’asphalte d’un stationnement d’Hydro-Québec au centre-ville de Montréal il y a quelques semaines, elle est tombée sur un morceau d’histoire des siècles passés.

Ils ont trouvé une maison en pierre avec un plancher de bois datant d’entre 1801 et 1825. Le trésor archéologique raconte l’histoire de riches résidents qui vivaient dans ce qui est aujourd’hui le cœur du faubourg Saint-Laurent.

« C’est une ville ouvrière qui s’est développée à l’extérieur des murs de fortification vers le milieu du XVIIIe siècle, où des artisans, des gens modestes et des agriculteurs sont venus s’installer en réponse à la densification croissante à l’intérieur des murs de fortification », a déclaré Martin Perron, l’archéologue qui prend en charge le site.

Bien que Perron ait déclaré qu’il s’attendait à trouver de nouveaux artefacts parce que d’autres vestiges avaient été trouvés lors de la construction des bâtiments environnants, il ne s’attendait pas à trouver le bâtiment et ses éléments en si bon état, non loin sous la surface de la chaussée en asphalte.

Une variété d’artefacts ont été trouvés, y compris des bouteilles, des encriers et des pièces d’échecs. (John Ngala/CBC)

« Nous avons eu de la chance », a déclaré Perron. « Ce bâtiment est exceptionnellement bien conservé. »

L’équipe de fouilles a mis au jour une grande quantité d’artefacts, principalement du XIXe siècle, mais ils ont également trouvé des pièces de poterie en grès et en terre cuite du XVIIIe siècle, à l’époque des colons anglais. Cette découverte laisse Perron avec des questions sur à qui appartenaient les objets et dans quel but.

« Vous avez vraiment tout, tout ce qui servait à l’époque : de la vaisselle, des pichets, des assiettes, des bols, dont certains sont encore richement décorés », a-t-il dit, ajoutant que certains objets avaient été amenés d’Angleterre, de France et des États-Unis. .

« Nous avons aussi des bouteilles de boissons gazeuses, de bière, de vin, des encriers, des objets d’hygiène quotidienne, beaucoup d’os associés à l’alimentation des gens, dont beaucoup avec des traces de boucherie – porc, mouton, bœuf. »

L’archéologue Martin Perron s’est dit surpris de la qualité de conservation des artefacts. Ils datent des XVIIIe et XIXe siècles. (John Ngala/CBC)

La qualité des artefacts suggère qu’il appartenait à quelqu’un de riche, mais en même temps, le faubourg Saint-Laurent était à l’origine un quartier ouvrier.

L’autre mystère est de savoir comment le bâtiment a été démoli à la fin du XIXe siècle, à une époque où le faubourg Saint-Laurent était en plein essor, a-t-il déclaré.

Stéphanie Lavallée était également sur le site de fouilles alors que l’équipe travaillait à reconstituer l’histoire des vestiges. Chargé de projet pour Arkéos, la firme d’archéologie embauchée par Hydro-Québec, M. Lavallée a déclaré que la taille du site est exceptionnellement grande.

Stéphanie Lavallée, chef de projet pour Arkéos, a déclaré que l’objectif n’est pas seulement de savoir qui habitait le bâtiment, mais aussi quels emplois ils occupaient. (John Ngala/CBC)

« Nous avons la vie de beaucoup, beaucoup de gens ici », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’à mesure que la population augmentait, la maison était probablement subdivisée.

L’objectif n’est pas seulement de découvrir qui habitait le bâtiment, a déclaré Lavallée, mais aussi quels emplois ils occupaient – ​​une tâche qui ramènera l’équipe archéologique aux archives.

Hydro-Québec a déclaré qu’elle prévoyait d’exposer les artefacts dans son exposition une fois les fouilles terminées.