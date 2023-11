Un très mauvais fonctionnaire ! A 44 ans, Simon Case est le mandarin le plus haut placé de Grande-Bretagne. Maintenant, après la diffusion de ses WhatsApps désinvoltes, déloyaux et grossiers lors de l’enquête Covid, combien de temps pourra-t-il rester au cœur du pouvoir ?

Par Andrew Pierce et Richard Kay









Une fois par semaine, les personnalités les plus importantes du pays dont vous n’avez jamais entendu parler se réunissent dans un bureau à côté de Downing Street.

Ce sont les chefs ou les adjoints de chaque département de Whitehall, et ils sont parfois jusqu’à 38 entassés dans une salle lambrissée avec une table de conférence et des canapés moelleux pour ce qu’on appelle la réunion des « collègues du mercredi matin ».

Cette réunion à l’apparence anodine est présidée par un certain Simon Case qui, en tant que secrétaire du Cabinet, est le plus haut fonctionnaire du pays. À 44 ans, Case n’est pas seulement l’un des plus jeunes de cette salle, il est aussi l’un des plus inexpérimentés.

Un ministre de haut rang, qui s’est assis à d’innombrables tables officielles avec le bureaucrate barbu, déclare : “Il est incroyablement conscient du fait qu’il est plus jeune que la plupart des secrétaires permanents qui reçoivent leurs ordres de lui.”

Pour un homme à l’ambition immense, cela est dérangeant. Son sentiment d’insécurité est brutalement souligné par le fait qu’il y a souvent jusqu’à 12 chevaliers et dames du royaume à ces réunions.

L’absence de chevalier de Case a fait l’objet d’un examen minutieux cette semaine – tout comme son intégrité – grâce à une série de contributions explosives et franchement juvéniles à l’enquête Covid.

Bien qu’il n’ait pas encore comparu en personne aux audiences de Londres, les SMS et WhatsApp qu’il a envoyés pendant la pandémie ont été partagés. Dans l’un d’eux, il décrit l’entourage de l’opération n°10 du Premier ministre Boris Johnson comme « empoisonnée » et « folle », ajoutant : « Je n’ai jamais vu un groupe de personnes moins bien équipées pour diriger un pays ».

Dans un autre, à son prédécesseur Lord Sedwill, il déclare : « C’est comme apprivoiser des animaux sauvages. Rien dans mon expérience passée ne m’a préparé à cette folie.

«Le Premier ministre et les personnes dont il choisit de s’entourer sont fondamentalement sauvages.» . .’ Les deux hommes ont partagé un échange particulièrement flagrant au sujet de l’ancien secrétaire à la Santé, Matt Hancock, qui, selon Lord Sedwill, était “si haut dans le classement de BJ”. [Boris Johnson’s] a*** ses chevilles sont brunes. Ceci, a laissé entendre l’ex-mandarin lors de son témoignage plus tôt cette semaine, n’était qu’un simple « humour de potence ».

Pour l’instant, Case, qui est en congé de son poste de 205 000 £ par an pour raisons médicales, n’a pas confirmé cette observation.

Quelques mois après avoir accepté le poste, après avoir été secrétaire particulier du prince William, Case déclarait avec assurance au Premier ministre que les hauts fonctionnaires ne voulaient pas travailler à Downing Street « en raison de la réputation toxique de son opération ».

Il adresse à Lord Sedwill une observation plus nuancée mais non moins critique : « À ce rythme-là, j’aurai du mal à tenir six mois. Ces gens sont tellement en colère. Pas (encore) de poison pour moi, mais ils sont tout simplement incroyablement voués à l’échec. Lord Sedwill l’a averti : « Faites attention », ajoutant : « Il est difficile de demander aux gens de marcher au son des coups de feu s’ils reçoivent une balle dans le dos.

Naturellement, les personnalités conservatrices ne manquent pas de joie personnelle face à la tournure des événements. Case aime rappeler aux gens qu’il a en fait un titre : il est le Dr Case grâce à son diplôme de troisième cycle auprès de l’éminent constitutionnaliste et historien Lord (Peter) Hennessy.

En effet, lors d’un échange, il était désespéré à propos des WhatsApps de Boris car, lui a-t-il dit, ils feraient presque certainement partie d’une future enquête. Un conseil, semble-t-il, qu’il n’a pas suivi lui-même. Sur la photo : Boris Johnson et Carrie Symonds regardent les résultats des élections de 2019

Peut-être que sa grande confiance était le résultat d’éloges trop élevés et trop tôt dans la vie – il a occupé une série de postes de direction mais, curieusement, jamais très longtemps. Ou peut-être, comme tant d’autres qui accèdent à des rôles influents, avait-il le sentiment que son statut était imprenable.

Néanmoins, les critiques suggèrent que ses remarques n’étaient pas seulement enfantines, mais révélaient également une complicité dans l’apparent désastre du numéro 10. Comme nous l’a dit un personnage : « Il a enfreint la règle fondamentale de la fonction publique de ne jamais mettre par écrit quoi que ce soit qui pourrait ensuite être découvrable et produit contre vous.

En effet, lors d’un échange, il était désespéré à propos des WhatsApps de Boris car, lui a-t-il dit, ils feraient presque certainement partie d’une future enquête. Un conseil, semble-t-il, qu’il n’a pas suivi lui-même.

Critiquant la gestion de la pandémie par le numéro 10, il a suggéré que Carrie, désormais épouse de M. Johnson, était « la véritable personne responsable ».

L’enquête a montré ce qui serait des messages entre Case et le directeur des communications de Boris, Lee Cain, à l’automne 2020. Interrogé par Cain sur les questions qui étaient discutées, Case a répondu : « Tout ce qui intéresse Carrie, je suppose.

Il a ajouté : “On m’a toujours dit que Dom [No 10 aide Dominic Cummings] était le Premier ministre secret. Comme ils ont tort. J’ai hâte de dire au comité spécial demain : « Oh, putain non, ne vous inquiétez pas pour Dom, la vraie personne responsable est Carrie ».

Ces remarques ne sont pas seulement désagréables, mais elles touchent au cœur du genre de fonctionnaire que Case se considérait comme tel. Hautain et impérieux me viennent à l’esprit.

Case, père de trois enfants, rameur de compétition à l’Université de Cambridge, où il a rencontré sa femme Liz, est membre du Garrick Club où il aime s’asseoir à sa célèbre longue table pour garantir qu’il sera repéré par les autres convives. Sur la photo : Boris Johnson, accompagné de Simon Case en 2020

«Un très mauvais fonctionnaire», comme nous l’a décrit l’un des membres du cabinet de M. Johnson. Pourtant, en tant que secrétaire du Cabinet, Case est au courant de toutes sortes d’informations confidentielles et secrètes et est un homme de qui on pourrait s’attendre au plus haut niveau de discrétion, certainement en termes de ce qu’il mettrait par écrit.

Et puis il y a ce qu’il dit. L’idée selon laquelle l’épouse du Premier ministre dirigeait d’une manière ou d’une autre Downing Street était une critique qui était fréquemment lancée comme une insulte par les opposants pendant le confinement et était généralement rejetée comme une caricature misogyne de type Lady Macbeth.

Voir cette idée reprise à l’époque par le secrétaire de cabinet et le directeur de la communication n°10 est étonnant. Mais Case n’a pas non plus mâché ses mots sur les défauts de Boris.

« Il ne peut pas diriger », a-t-il écrit dans un fil de discussion WhatsApp au plus fort de la pandémie, « et nous ne pouvons pas l’aider à diriger avec cette approche.

« Le capitaine de l’équipe ne peut pas modifier la décision sur les gros jeux tous les jours. Le gouvernement n’est pas vraiment si difficile, mais ce type rend vraiment les choses impossibles. . .’

Dans des messages adressés à Cummings, Case s’est plaint du fait que Boris « change d’orientation stratégique chaque jour » et a déclaré qu’il était « à la fin du processus ». [his] attache’. Mais la main de Case avait déjà été révélée lorsque, plus tôt cette année, un journal a publié une série de messages WhatsApp impliquant Matt Hancock.

Dans une conversation d’octobre 2020, Case a été cité comme décrivant M. Johnson comme une « figure méfiante à l’échelle nationale » et a averti qu’il était peu probable que le public suive les règles d’isolement si elles étaient établies par lui.

Quelques mois plus tard, en février 2021, Case se moquait des vacanciers contraints de se mettre en quarantaine. « Avez-vous une idée du nombre de personnes que nous avons enfermées dans des hôtels hier ? il a demandé au secrétaire à la Santé. Lorsque Hancock a expliqué que 149 personnes étaient dans des hôtels de quarantaine, Case a répondu avec mépris : « Hilarant ».

Critiquant la gestion de la pandémie par le numéro 10, il a suggéré que Carrie (à gauche), aujourd’hui épouse de M. Johnson (à droite), était “la véritable personne responsable”.

Les partisans de Case souligneraient que tout cela s’est produit alors qu’il devait gérer la réponse nationale à la plus grande crise en temps de paix qui ait frappé le pays depuis une génération. Mais ses détracteurs insistent sur le fait que cela ne l’absout pas des erreurs commises sous son mandat.

Il a été photographié lors d’un événement d’anniversaire pour M. Johnson dans la salle du Cabinet alors que des restrictions de verrouillage étaient en vigueur en juin 2020. Boris et le chancelier de l’époque, Rishi Sunak, ont été condamnés à une amende pour leur présence. La décision de la police de ne pas infliger d’amende à Case a déconcerté de nombreux collègues, tout comme son refus ultérieur de démissionner.

Cela signifiait qu’il devait également se récuser de présider l’enquête ultérieure sur Partygate.

La première véritable critique de Case est venue lors de la dispute sur qui a payé pour la rénovation de l’appartement de M. Johnson à Downing Street. Case a été accusé d’avoir tenté de « combler les fissures » en supervisant les retombées de la rénovation.

Il y a eu une apparition désastreuse…