Un très joyeux Vancouver vous attend – Kelowna Capital News

Imaginez-vous marcher sur un pont à couper le souffle suspendu à 230 pieds au-dessus d’une gorge de rivière et orné d’un million de lumières scintillantes… marcher dans un marché de Noël allemand traditionnel, siroter un chocolat chaud et acheter ce souvenir de vacances parfait chez l’un de ses 80 joyeux marchands… une soirée promenez-vous dans le jardin de lumières scintillantes de Van Dusen… ou volez comme le Père Noël et faites un voyage exaltant au pôle Nord avec Fly Over Canada!

Comme s’il n’y avait pas déjà assez pour vous attirer à Very Merry Vancouver pendant cette période la plus magique de l’année !

Mais maintenant, Stay-Vancouver Hotels enchante les touristes avec un calendrier de l’avent en ligne qui offre des prix d’attraction chaque jour, avec la chance de gagner le grand prix d’un séjour luxueux et riche en expériences à Vancouver qui promet des souvenirs pour la vie.

Le calendrier de l’avent en ligne de Stay-Vancouver Hotels offre des prix d’attraction chaque jour – y compris Canyon Lights au pont suspendu de Capilano – avec la chance de gagner un grand prix d’un séjour luxueux et riche en expériences à Vancouver qui promet des souvenirs pour un durée de vie.

Les prix comprennent :

Visite du marché Festive Favorites de Granville Island, qui regorgera d’aliments festifs, de décors de Noël et de boutiques d’artisans uniques, comme l’endroit idéal pour que les amis et les familles partagent l’esprit des Fêtes!

Au-delà de King Tut : l’expérience immersive. Allez au-delà du masque et découvrez le roi le plus emblématique de l’Égypte ancienne comme jamais auparavant.

Packs familiaux à PNE Winter Fair. L’événement se déroule pendant 10 nuits festives et comprendra une série de concerts nocturnes sur le thème de Noël, un étang de glace d’hiver canadien classique avec des performances musicales en direct et une grande patinoire intérieure, des spectacles de théâtre magiques de vacances qui seront un favori pour les plus petits, un hiver marché, de la nourriture et des boissons savoureuses et un affichage étincelant WinterLights!

La famille passe au pays des merveilles hivernales du Père Noël au sommet de la montagne Grouse et ses vues impressionnantes sur la ville et l’océan en contrebas.

Un paradis hivernal sous-marin et des traditions de vacances à l’Aquarium de Vancouver, y compris des plongées quotidiennes populaires avec Scuba Claus. Et bien plus!

Et les courses ! Visitez le centre commercial Cadillac Fairview Pacific Center de classe mondiale, avec un prix CF SHOP! Carte® pour une utilisation au CF Pacific Centre.

Plus de 20 attractions et événements incontournables des Fêtes offrent des billets et des forfaits-cadeaux dans le cadre de la promotion Very Merry Vancouver. Sans oublier les partenaires hôteliers offrant également des hébergements !

VeryMerryVancouver.com invite désormais les visiteurs en ligne à essayer de gagner ces prix quotidiens des fêtes et encourage ces visiteurs en ligne à visiter Vancouver en personne pendant la période des fêtes.

Déjà réputée pour sa beauté naturelle, sa diversité cosmopolite, sa nourriture et ses boutiques incroyables, Vancouver est désormais sûre de devenir connue pour une autre chose – un favori éternel pour les visiteurs qui cherchent à profiter du meilleur de la saison des fêtes avec tout ce que Very Merry Vancouver a à offrir. offrir.

HôtelsvoyageVancouver