MANSHIYET RUGOLA, Égypte – Le porte-conteneurs gargantuesque qui a bloqué le commerce mondial en restant coincé à travers le canal de Suez a dominé la maison en briques poussiéreuse d’Umm Gaafar pendant quatre jours maintenant, fredonnant son profond bourdonnement mécanique. Elle leva les yeux de l’endroit où elle était assise dans le chemin de terre cahoteux et réfléchit à ce que le navire, l’Ever Given, pouvait transporter dans tous ces conteneurs. Téléviseurs à écran plat? Réfrigérateurs pleine grandeur, machines à laver ou ventilateurs de plafond? Ni elle ni ses voisins du hameau de Manshiyet Rugola, une population de 5 000 habitants, n’en avaient à la maison. «Pourquoi ne sortent-ils pas l’un de ces conteneurs?» a plaisanté Umm Gaafar, 65 ans. «Il pourrait y avoir quelque chose de bon là-dedans. Peut-être que cela pourrait nourrir la ville. Le navire japonais Ever Given et les quelque 300 cargos qui attendent maintenant de traverser le canal de Suez, l’une des artères de navigation les plus critiques au monde, pourraient approvisionner Manshiyet Rugola de nombreuses fois.

Transportant des voitures, du pétrole, du bétail, des ordinateurs portables, du carburéacteur, de la ferraille, du grain, des pulls, des baskets, des appareils électroménagers, du papier hygiénique, des jouets, du matériel médical et bien plus encore, les navires étaient censés approvisionner une grande partie du monde, et le canal devait ont été leur chemin le plus rapide de l’Asie et du Moyen-Orient vers l’Europe et la côte est des États-Unis. Un agent maritime du canal a déclaré samedi matin que des dragues avaient réussi à creuser l’arrière du navire et un porte-parole de la zone économique du canal de Suez a publié sur Facebook que le gouvernail du navire avait été libéré. Mais alors qu’une équipe de sauvetage et les autorités du canal continuaient de lutter pour déloger le léviathan de quatre terrains de football du banc de sable où il s’est échoué mardi, bloquant tout le trafic maritime à travers le canal, les chaînes d’approvisionnement mondiales se sont rapprochées d’un véritable crise. Déjà, selon les analystes du transport maritime, le colossal embouteillage retenait près de 10 milliards de dollars d’échanges chaque jour. «Tout le commerce de détail mondial se déplace dans des conteneurs, ou 90 pour cent de celui-ci», a déclaré Alan Murphy, le fondateur de Sea-Intelligence, une société de données et d’analyses maritimes. «Donc, tout est impacté. Nommez n’importe quel nom de marque, et ils seront collés sur l’un de ces navires. «

Le soulagement du goulot d’étranglement dépend de la capacité des récupérateurs à dégager le sable et la boue là où l’Ever Given est coincé et à alléger suffisamment la charge du navire pour l’aider à flotter à nouveau, tandis que les remorqueurs essaient de le pousser et de le tirer librement. Leur meilleure chance pourrait arriver lundi, lorsqu’une marée de printemps élèvera le niveau d’eau du canal d’environ 18 pouces, ont déclaré des analystes et des agents maritimes.

Vendredi, la société qui supervise les opérations et l’équipage du navire, Bernhard Schulte Shipmanagement, a déclaré que de plus en plus de remorqueurs plus gros étaient arrivés pour aider, avec deux autres attendus dimanche. Plusieurs dragues, y compris une drague suceuse spécialisée pouvant extraire 2000 mètres cubes de matériaux par heure, creusaient autour de la proue du navire, qui est coincée dans la rive est du canal, a déclaré la société. Il a ajouté que des pompes de grande capacité commenceraient à pomper l’eau des réservoirs de ballast du navire pour alléger le navire. Une vidéo prise depuis le navire et fournie par Mohammed Mosselhy, le propriétaire de First Suez International, une société de logistique maritime sur le canal, montrait plusieurs excavateurs creusant régulièrement au bord de l’eau turquoise près de la proue du navire. L’équipe de huit experts néerlandais en sauvetage et architectes navals supervisant l’opération devra inspecter le navire et le fond marin et créer un modèle informatique qui l’aidera à contourner le navire sans l’endommager, a déclaré le capitaine Nick Sloane, un capitaine sud-africain de sauvetage. qui a mené l’opération pour redresser le Costa Concordia, le bateau de croisière qui a chaviré en 2012 au large des côtes italiennes. Ils devront dégager d’autres navires de la zone, un effort de coordination massif. Et ils devront tenir compte de la possibilité que l’échouement de l’Ever Given ait réorganisé le fond marin, rendant plus difficile le passage des autres navires dans la zone même après son déplacement, a déclaré le capitaine Paul Foran, un consultant maritime qui a travaillé sur autres opérations de sauvetage. Pendant tout ce temps, ils doivent espérer que l’Ever Donné reste intact. Avec le navire affaissé au milieu, sa proue et sa poupe prises dans des positions pour lesquelles il n’a pas été conçu, la coque est vulnérable au stress et aux fissures, ont déclaré les deux experts.