Un très bon golden boy aide les autres animaux à se sentir à l’aise à Kelowna

Le nouveau directeur des relations avec les animaux de compagnie aux complexes Eldorado et Manteo de Kelowna est payé en friandises et en gratouilles, mais il fait la sieste au travail.

Winston, un laboratoire jaune, est un très bon garçon qui travaille dur pour s’assurer que les animaux de compagnie séjournant dans les stations balnéaires passent un bon moment.

Le golden boy a déménagé de Victoria plus tôt cette année avec sa mère Jessica Pearce, qui est la directrice générale des stations.

Il travaillait à l’hôtel Empress à Victoria depuis 2018 avant de déménager à Kelowna.

En tant que chiot, Winston s’entraînait pour devenir un chien d’assistance, mais il est passé à l’hospitalité après avoir appris que les avantages étaient meilleurs dans l’industrie hôtelière.

Winston dit que le plus grand défi qu’il a dû surmonter depuis son déménagement à Kelowna est d’apprendre à être courageux lorsqu’il marche sur les nouveaux quais flottants du complexe Manteo. Il aime les friandises et le temps social associé à son travail et est plus heureux lorsqu’il met les invités à l’aise.

