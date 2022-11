Un tremblement de terre secoue l’ouest du Népal, ressenti jusqu’à New Delhi

KATMANDOU, Népal (AP) – Un tremblement de terre centré dans les montagnes de l’ouest du Népal a secoué la nation himalayenne aux premières heures de mercredi.

Le tremblement de terre a été ressenti jusqu’à la capitale indienne New Delhi, à quelque 400 kilomètres (250 miles) à l’ouest de l’épicentre. Selon des reportages locaux au Népal, au moins six personnes ont été tuées lorsqu’elles ont été écrasées dans leurs maisons dans un village de montagne et plusieurs autres ont été blessées.

Le Centre national de surveillance et de recherche sur les tremblements de terre du Népal a fourni des mesures préliminaires d’une magnitude de 6,6. L’US Geological Survey a donné des cotes préliminaires d’une magnitude de 5,6 avec une profondeur de 15,7 kilomètres (9,8 milles) et son épicentre à 21 km (13 milles) à l’est de Dipayal dans une région éloignée et peu peuplée.

Les tremblements de terre sont fréquents dans le Népal montagneux, qui abrite la plus haute montagne. Un tremblement de terre de magnitude 7,8 en 2015 a tué quelque 9 000 personnes et endommagé environ 1 million de structures.

