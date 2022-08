Un tremblement de terre secoue l’ouest de l’Indonésie ; pas de rapports immédiats de dommages

JAKARTA, Indonésie (AP) – Un fort tremblement de terre sous-marin a frappé l’île indonésienne de Sumatra mardi soir, provoquant la panique des habitants, mais il n’y a eu aucun rapport immédiat de dommages graves ou de victimes.

Le séisme de magnitude 6,0 était centré à 117 kilomètres (72 miles) au sud de la ville de Pagar Alam dans la province du sud de Sumatra à une profondeur de 59 kilomètres (36 miles), a indiqué le US Geological Survey.

Des témoins ont déclaré que de nombreux habitants se sont enfuis de chez eux vers des terrains plus élevés, mais ont ensuite reçu des SMS indiquant qu’il n’y avait aucun danger de tsunami.

L’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique a mesuré le tremblement de terre à une magnitude de 6,5 et a déclaré qu’il était trop profond pour déclencher un tsunami.

L’Indonésie, un vaste archipel de 270 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de sa situation sur la “ceinture de feu” du Pacifique, un arc de volcans et de failles.

En février, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental. En janvier 2021, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué plus de 100 personnes et en a blessé près de 6 500 dans la province de West Sulawesi.

The Associated Press