Un tremblement de terre secoue l’ouest de l’Indonésie ; pas de rapports immédiats de dommages

L’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique a mesuré le tremblement de terre à une magnitude de 6,5 et a déclaré qu’il était trop profond pour déclencher un tsunami.

L’Indonésie, un vaste archipel de 270 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de sa situation sur la “ceinture de feu” du Pacifique, un arc de volcans et de failles.

En février, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental. En janvier 2021, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué plus de 100 personnes et en a blessé près de 6 500 dans la province de West Sulawesi.