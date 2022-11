Un tremblement de terre secoue l’île indonésienne de Java et endommage des bâtiments

Le tremblement de terre a été fortement ressenti dans la grande région de Jakarta. Les gratte-ciel de la capitale ont oscillé pendant plus de trois minutes et certains ont été évacués.

L’Indonésie, un vaste archipel de plus de 270 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de sa situation sur la « ceinture de feu », un arc de volcans et de failles dans le bassin du Pacifique.

En février, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental. En janvier 2021, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué plus de 100 personnes et en a blessé près de 6 500 dans la province de West Sulawesi.