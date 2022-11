Un tremblement de terre secoue l’île indonésienne de Java et endommage des bâtiments

JAKARTA, Indonésie (AP) – Un tremblement de terre a secoué l’île principale de Java en Indonésie lundi, endommageant des dizaines de bâtiments et envoyant des gens dans les rues de la capitale pour des raisons de sécurité.

Le US Geological Survey a déclaré que le séisme de magnitude 5,4 était centré dans la région de Cianjur, dans la province de Java occidental, à une profondeur de 10 kilomètres (6,2 miles).

Des responsables locaux du district de Cianjur ont déclaré que des dizaines de bâtiments, dont des maisons, avaient été endommagés.

Le tremblement de terre a été fortement ressenti dans la grande région de Jakarta. Les gratte-ciel de la capitale ont oscillé pendant plus de trois minutes et certains ont été évacués.

« Le tremblement de terre était si fort. Mes collègues et moi avons décidé de sortir de notre bureau au neuvième étage avec des escaliers de secours », a déclaré Vidi Primadhania, un employé du sud de Jakarta.

Les tremblements de terre se produisent fréquemment dans l’immense nation de l’archipel, mais il est rare qu’ils se fassent sentir à Jakarta.

L’Indonésie, un vaste archipel de plus de 270 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de sa situation sur la « ceinture de feu », un arc de volcans et de failles dans le bassin du Pacifique.

En février, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental. En janvier 2021, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué plus de 100 personnes et en a blessé près de 6 500 dans la province de West Sulawesi.

Un puissant tremblement de terre et un tsunami dans l’océan Indien en 2004 ont tué près de 230 000 personnes dans une douzaine de pays, la plupart en Indonésie.

The Associated Press