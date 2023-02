Un tremblement de terre meurtrier exacerbe les souffrances des déplacés syriens

DARKUSH, Syrie (AP) – Un flux constant de blessés a afflué lundi dans un hôpital débordé de la ville de Darkush, dans le nord-ouest de la Syrie tenue par les rebelles, après qu’un tremblement de terre meurtrier a frappé la région. Les mères planaient au-dessus des enfants en pleurs.

Au milieu du chaos, un homme était assis avec une expression étourdie, le visage couvert d’écorchures.

L’homme, Osama Abdul Hamid, est à peine sorti vivant avec sa femme et ses quatre enfants de son immeuble dans le village voisin d’Azmarin. Beaucoup de leurs voisins n’ont pas eu cette chance.

“Le bâtiment a quatre étages, et de trois d’entre eux, personne n’a réussi à sortir”, a déclaré Abdul Hamid, fondant en larmes. “Dieu m’a donné un nouveau souffle de vie.”

Dans un hôpital tout aussi débordé de la ville d’Idlib, Shajul Islam, un médecin britannique qui travaille avec plusieurs organisations non gouvernementales, vivait la pire journée de ses sept années de travail en Syrie.

“Je retire littéralement un patient d’un ventilateur pour donner une chance à un autre patient, devant décider quel patient a le plus de chances de survivre ou non”, a déclaré Islam.

L’hôpital, déjà aux prises avec des infrastructures de santé faibles et des réductions de financement, a-t-il dit, a été particulièrement surchargé après le tremblement de terre parce que d’autres hôpitaux de la région étaient hors service.

« Nous avons pas mal d’hôpitaux qui avaient déjà été touchés pendant la guerre. Donc ils avaient déjà les fondations, tout était déjà fragilisé », a-t-il dit. Avec le coup supplémentaire du tremblement de terre, il a dit : « Nous avons eu au moins trois ou quatre hôpitaux que je connais qui ont été mis hors service.

Le puissant séisme de magnitude 7,8 qui a frappé avant l’aube lundi a causé de nouveaux dégâts et de nouvelles souffrances dans la dernière enclave syrienne tenue par les rebelles après des années de combats et de bombardements.

Les hôpitaux et les cliniques ont été inondés de blessés. L’enclave, centrée dans la province d’Idlib, abrite des millions de Syriens déplacés qui avaient fui leurs maisons pendant la guerre civile du pays. De nombreux déplacés vivent dans des conditions déplorables dans des camps de fortune. Beaucoup d’autres là-bas et dans les zones contrôlées par le gouvernement voisines sont logés dans des bâtiments affaiblis par les bombardements passés, ce qui les rend encore plus vulnérables aux chocs des tremblements de terre.

Le tremblement de terre a causé des dommages totaux ou partiels aux bâtiments dans au moins 58 villages et villes du nord-ouest de la Syrie, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, un observateur de guerre basé en Grande-Bretagne.

Plus de 4 000 personnes ont été tuées en Turquie et en Syrie, et le bilan devrait s’alourdir. Dans le territoire syrien tenu par l’opposition, au moins 450 personnes auraient été tuées, mais des centaines d’autres auraient été enterrées sous les décombres de leurs maisons.

“Cette catastrophe va aggraver les souffrances des Syriens déjà aux prises avec une grave crise humanitaire”, a déclaré Carsten Hansen, directeur pour le Moyen-Orient au Conseil norvégien pour les réfugiés, dans un communiqué. “Des millions de personnes ont déjà été contraintes de fuir par la guerre dans la région au sens large et maintenant, beaucoup d’autres seront déplacées par la catastrophe.”

À l’hôpital de Darkush, dans l’ouest d’Idlib, Abdel Hamid a déclaré que sa famille dormait dans leur appartement lorsqu’ils ont été réveillés par des secousses puissantes et prolongées. Ils se sont enfuis de l’appartement, mais « avant que nous n’atteignions la porte de l’immeuble, tout l’immeuble s’est abattu sur nous », a-t-il dit.

Une porte en bois les a protégés de la pire force de l’effondrement – ils sont tous sortis vivants. Lui et sa femme et trois des enfants ont subi des blessures à la tête, mais sont tous dans un état stable.

L’ampleur des pertes a rapidement submergé les ressources de l’hôpital, a déclaré Majdi al-Ibrahim, chirurgien généraliste à l’hôpital.

« Nous avons besoin d’une aide urgente. Le danger dépasse nos capacités », a-t-il déclaré.

La Société médicale syro-américaine, qui gère des hôpitaux dans le nord de la Syrie et le sud de la Turquie, a déclaré dans un communiqué que ses installations étaient “débordées de patients remplissant les couloirs” et a appelé de toute urgence à “des fournitures de traumatologie et une réponse d’urgence complète pour sauver des vies et traiter le blessé.”

Le territoire de l’opposition dans le coin nord-ouest de la Syrie a résisté pendant des années même après que les forces gouvernementales syriennes ont repris la plupart des zones tenues par les rebelles à travers le pays.

Les combats éclatent encore de temps en temps avec les forces syriennes soutenues par la Russie à proximité. Certaines parties du territoire sont dirigées par des groupes rebelles, y compris une faction militante dominante liée à Al-Qaida, tandis que certaines parties sont sous une administration soutenue par la Turquie connue sous le nom de gouvernement intérimaire syrien.

La catastrophe est survenue dans la foulée de violentes tempêtes hivernales, ajoutant encore à la misère de ceux qui se sont retrouvés sans abri.

“Il y a de la pluie et il fait très froid, il y a de la neige dans certaines régions”, a déclaré à l’Associated Press Abdel Hakim al-Masri, ministre de l’Economie de l’administration régionale soutenue par la Turquie. Il a noté que certains des camps de déplacés dans la région avaient été décimés par le séisme.

Al-Masri a déclaré que des efforts ont commencé pour trouver un abri temporaire pour les personnes désormais doublement déplacées par le tremblement de terre, mais que l’ampleur de la réponse requise est bien au-delà des ressources locales disponibles.

“Il y a énormément de souffrance, et cela va l’augmenter”, a-t-il déclaré. “Cette affaire appelle une action rapide de tous les pays du monde.”

Sewell a rapporté de Beyrouth.

Ghaith Alsayed et Abby Sewell, Associated Press