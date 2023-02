Un tremblement de terre frappe l’Indonésie, tuant 4 personnes alors qu’un restaurant s’effondre

JAKARTA, Indonésie (AP) – Un tremblement de terre peu profond a secoué jeudi la province la plus orientale de l’Indonésie, la Papouasie, tuant quatre personnes qui n’ont pas pu s’échapper lorsqu’un restaurant flottant s’est effondré dans la mer.

Le US Geological Survey a déclaré que le tremblement de terre de magnitude 5,1 avait frappé des zones résidentielles à Jayapura, près de la côte nord de la Papouasie et était centré à une profondeur de 22 kilomètres (13 miles). Les tremblements de terre peu profonds causent souvent plus de dégâts à la surface de la Terre.

« Les habitants étaient vraiment paniqués. J’étais dans une voiture et j’avais l’impression que les roues de la voiture étaient soulevées », a déclaré Tri Asih, un habitant de Jayapura, la capitale de la Papouasie.

Les responsables ont déclaré que quatre personnes qui se trouvaient à l’intérieur d’un restaurant flottant sont mortes lorsque le tremblement de terre l’a fait s’effondrer dans la mer.

“Les corps des quatre victimes ont été retrouvés”, a déclaré le porte-parole de l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes, Abdul Muhari, lors d’une conférence de presse. “Les victimes ont été piégées sous les décombres du café et couvertes par le toit.”

Des plongeurs sauveteurs fouillaient la zone autour de la cafétéria à la recherche d’éventuels survivants.

Muhari a déclaré que des maisons, des bâtiments et des installations médicales avaient également été endommagés. Certains patients de l’hôpital de la ville ont été évacués vers sa cour.

Une série de violents tremblements de terre a secoué la Papouasie depuis janvier. L’Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique a déclaré avoir enregistré 1 079 tremblements de terre dans la ville de Jayapura et ses environs depuis le 2 janvier, dont 132 suffisamment puissants pour être ressentis par les habitants.

L’Indonésie, un vaste archipel qui abrite plus de 270 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre et des éruptions volcaniques en raison de son emplacement sur la “ceinture de feu”, un arc de failles sismiques autour du bassin du Pacifique.

Un tremblement de terre de magnitude 5,6 le 21 novembre a tué au moins 331 personnes dans l’ouest de Java. C’était le plus meurtrier en Indonésie depuis qu’un tremblement de terre et un tsunami à Sulawesi en 2018 ont tué environ 4 340 personnes.

En 2004, un tremblement de terre extrêmement puissant dans l’océan Indien a déclenché un tsunami qui a tué plus de 230 000 personnes dans une douzaine de pays, la plupart dans la province indonésienne d’Aceh.

The Associated Press