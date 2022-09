Un tremblement de terre fait 65 morts et provoque des glissements de terrain dans le sud-ouest de la Chine

BEIJING (AP) – Le puissant tremblement de terre qui a provoqué des glissements de terrain et secoué des bâtiments dans le sud-ouest de la Chine a tué au moins 65 personnes et en a blessé des centaines, ont annoncé mardi les médias officiels.

Au moins 16 autres personnes sont portées disparues un jour après que le tremblement de terre de magnitude 6,8 a frappé une région montagneuse du comté de Luding dans la province du Sichuan, qui se trouve au bord du plateau tibétain où les plaques tectoniques se rencontrent et est régulièrement frappée par des tremblements de terre. Le tremblement de terre a secoué les bâtiments de la capitale provinciale de Chengdu, dont les 21 millions d’habitants sont déjà sous verrouillage COVID-19.

L’électricité a été coupée et des bâtiments endommagés dans la ville historique de Moxi, dans la préfecture autonome tibétaine de Garze, où 37 personnes ont été tuées. Des tentes ont été érigées pour plus de 50 000 personnes déplacées de maisons rendues dangereuses par le séisme, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

La chaîne de télévision publique CCTV a montré des équipes de secours tirant une femme qui ne semblait pas blessée d’une maison effondrée à Moxi, où de nombreux bâtiments sont construits à partir d’un mélange de bois et de briques. Environ 150 personnes ont été signalées avec divers degrés de blessures.

28 autres personnes ont été tuées dans le comté voisin de Shimian, à la périphérie de la ville de Ya’an. 248 autres personnes ont été signalées comme blessées, principalement à Moxi, et 12 autres personnes ont été portées disparues.

Trois des morts étaient des travailleurs de la zone panoramique de Hailuogou, une réserve naturelle de glaciers et de forêts.

Parallèlement aux décès, les autorités ont signalé des chutes de pierres et de terre à flanc de montagne, causant des dommages aux maisons et des coupures de courant, a déclaré CCTV. Un glissement de terrain a bloqué une route rurale, la laissant jonchée de rochers, a déclaré le ministère de la Gestion des urgences.

Les bâtiments ont tremblé à Chengdu, à 200 kilomètres (125 miles) de l’épicentre.

Le tremblement de terre et le confinement font suite à une vague de chaleur et à une sécheresse qui ont entraîné des pénuries d’eau et des coupures d’électricité en raison de la dépendance du Sichuan à l’hydroélectricité. Cela s’ajoute au dernier verrouillage majeur dans le cadre de la politique stricte «zéro-COVID» de la Chine.

Le tremblement de terre le plus meurtrier de Chine ces dernières années a été un séisme de magnitude 7,9 en 2008 qui a tué près de 90 000 personnes dans le Sichuan. Le tremblement de terre a dévasté des villes, des écoles et des communautés rurales à l’extérieur de Chengdu, entraînant un effort de plusieurs années pour reconstruire avec des matériaux plus résistants.

The Associated Press