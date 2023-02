Un tremblement de terre étourdit Alep en Syrie même après les horreurs de la guerre

BEYROUTH (AP) – Pendant des années, les habitants d’Alep ont subi le poids des bombardements et des combats lorsque leur ville, autrefois la plus grande et la plus cosmopolite de Syrie, figurait parmi les zones de combat les plus féroces de la guerre civile. Même cela ne les a pas préparés à la nouvelle dévastation et à la terreur provoquées par le tremblement de terre de cette semaine.

La catastrophe naturelle s’est ajoutée à de nombreuses catastrophes d’origine humaine, multipliant les souffrances à Alep et en Syrie plus largement.

Les combats ont en grande partie cessé à Alep en 2016, mais seul un petit nombre des nombreux bâtiments endommagés et détruits ont été reconstruits. Plus récemment, la population a également été aux prises avec le déclin économique de la Syrie, qui a fait monter en flèche les prix des denrées alimentaires et plongé les habitants dans la pauvreté.

Le choc du tremblement de terre est de trop.

Hovig Shehrian a déclaré que pendant le pire de la guerre à Alep, en 2014, lui et ses parents avaient fui leur maison dans une zone de première ligne à cause des bombardements et des tirs de snipers. Pendant des années, ils se sont déplacés de quartier en quartier pour éviter les combats.

« Cela faisait partie de notre routine quotidienne. Chaque fois que nous entendions un bruit, nous partions, nous savions qui appeler et quoi faire », a déclaré le jeune homme de 24 ans.

« Mais… nous ne savions pas quoi faire du tremblement de terre. J’avais peur que nous allions mourir.

Le séisme de magnitude 7,8 de lundi avant l’aube, centré à environ 112 kilomètres en Turquie, a secoué les habitants d’Alep et les a fait fuir dans la rue sous une pluie froide d’hiver. Des dizaines de bâtiments à travers la ville se sont effondrés. Plus de 360 ​​personnes ont été tuées dans la ville et des centaines d’autres ont été blessées. Les ouvriers creusaient encore trois jours plus tard dans les décombres, à la recherche des morts et des survivants. Dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, plus de 11 000 personnes ont été tuées.

Même ceux dont les bâtiments sont encore debout ont peur de revenir. Beaucoup se réfugient dans des écoles. Un monastère chrétien maronite accueillait plus de 800 personnes, en particulier des femmes, des enfants et des personnes âgées, entassées dans chaque pièce.

« Jusqu’à présent, nous ne dormons pas chez nous. Certaines personnes dorment dans leur voiture », a déclaré Imad al-Khal, le secrétaire général des confessions chrétiennes à Alep, qui aidait à organiser des abris.

Pour beaucoup, le tremblement de terre était une nouvelle sorte de terreur – un choc même après ce qu’ils ont enduré pendant la guerre.

Pour Alep, la guerre a été un siège long et brutal. Les rebelles ont capturé la partie orientale de la ville en 2012, peu après le début de la guerre civile en Syrie. Au cours des années suivantes, les forces gouvernementales soutenues par la Russie se sont battues pour les déraciner.

Les frappes aériennes et les bombardements syriens et russes ont rasé des blocs entiers. Des corps ont été retrouvés dans la rivière séparant les deux parties de la ville. Du côté ouest tenu par le gouvernement, les habitants ont été régulièrement confrontés à des tirs de mortier et de roquettes de la part des combattants de l’opposition.

Une dernière offensive a conduit à des mois de combats urbains, se terminant finalement en décembre 2016 par la victoire du gouvernement. Les combattants et partisans de l’opposition ont été évacués et le contrôle gouvernemental imposé sur toute la ville. Des groupes d’activistes estiment qu’environ 31 000 personnes ont été tuées au cours des quatre années de combats et que la quasi-totalité de la population du secteur oriental a été déplacée.

Alep est devenu un symbole de la façon dont le président Bashar Assad a réussi à récupérer la plupart des territoires détenus par l’opposition autour du cœur de la Syrie avec le soutien de la Russie et de l’Iran au prix d’horribles destructions. L’opposition détient une dernière petite enclave dans le nord-ouest, centrée sur la province d’Idlib et certaines parties de la province d’Alep, également dévastée par le séisme de lundi.

Mais Alep ne s’en est jamais remis. Toute reconstruction a été faite par des particuliers. La population actuelle de la ville reste bien en deçà de sa population d’avant 2011 de 4,5 millions. Une grande partie du secteur oriental reste en ruines et vide.

Des bâtiments endommagés pendant la guerre ou construits de manière bâclée pendant les combats s’effondrent régulièrement. Un effondrement, le 22 janvier, a fait 16 morts. Un autre en septembre a tué 11 personnes, dont trois enfants.

Alep était autrefois la centrale industrielle de la Syrie, a déclaré Armenak Tokmajyan, un boursier non résident de Carnegie Middle East originaire de la ville. Maintenant, a-t-il dit, il est économiquement marginalisé, les infrastructures de base en gaz et en électricité font défaut, et sa population – qui avait espéré des améliorations après la fin des combats – n’a vu que les choses s’aggraver.

Ils ont également subi le choc physique – et psychologique – du tremblement de terre, a déclaré Tokmajyan. «Cela les a laissés se demander, méritent-ils vraiment ce sort ou non? Je pense que le traumatisme est grand et qu’il faudra du temps avant qu’ils n’avalent cette pilule vraiment amère après (plus de) 10 ans de guerre.

Rodin Allouch, originaire d’Alep, a couvert la guerre pour une chaîne de télévision syrienne.

“J’étais en première ligne, j’obtenais des prises de vue vidéo, j’obtenais des scoops. Je n’ai jamais eu peur. Des roquettes et des obus tombaient et tout, mais mon moral était bon », se souvient-il.

Le tremblement de terre était différent. « Je ne sais pas ce que le tremblement de terre nous a fait exactement. Nous sentions que nous allions rejoindre Dieu. C’était la première fois de ma vie que j’avais peur. »

Pendant la guerre, il a dû quitter son quartier du secteur est et louer un appartement du côté ouest. Mais le tremblement de terre l’a déplacé une fois de plus. Alors que leur immeuble tremblait, lui, sa femme et ses quatre enfants se sont enfuis dans un jardin voisin. Allouch a déclaré qu’il ne reviendra pas tant que le bâtiment ne sera pas inspecté et réparé. Il est toujours debout, mais a de nombreuses fissures. La famille restera plutôt dans une devanture de magasin au rez-de-chaussée à proximité qu’il a louée.

“Il est plus sûr d’être en bas (au rez-de-chaussée) s’il y a un tremblement de terre”, a-t-il déclaré, mais s’est plaint qu’il n’y avait pas de combustible pour le chauffage. “La vie est si misérable.”

Beaucoup d’autres à Alep ont été déplacés plus d’une fois.

Farouk al-Abdullah a fui sa ferme au sud de la ville d’Alep pendant la guerre. Depuis lors, il vit avec ses deux femmes, ses 11 enfants et sa mère de 70 ans à Jenderis, une ville tenue par l’opposition dans la province d’Alep.

Leur bâtiment s’est complètement effondré lors du tremblement de terre, bien que toute la famille ait pu s’échapper.

Il a dit que le tremblement de terre, avec ses destructions partout et ses conséquences – regarder les équipes de secours retirer les corps des décombres – “sont beaucoup plus horribles que pendant la guerre”.

Et bien que la guerre puisse être insensée, ceux qui y participent ont souvent une cause pour laquelle ils se sacrifient et arrachent un sens à la mort et à la destruction.

La dévastation de la guerre à Alep au moins “est en quelque sorte une preuve que nous n’avons pas été vaincus facilement”, a déclaré Wissam Zarqa, un partisan de l’opposition de la ville qui était là tout au long du siège et vit maintenant à Ankara, la capitale turque.

“Mais la destruction des catastrophes naturelles n’est que douleur et rien d’autre que douleur.”

___

Les rédacteurs d’Associated Press Abby Sewell et Sarah El Deeb à Beyrouth ont contribué à ce rapport.

Bassem Mroue et Kareem Chehayeb, The Associated Press