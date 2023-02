Un tremblement de terre dévaste le nord-ouest de la Syrie tenu par les rebelles, fragile de la guerre civile

Commentez cette histoire Commentaire

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 de lundi a dévasté des parties du nord-ouest de la Syrie tenues par les rebelles, ses effets aggravés par la dernière décennie de bombardements par les forces gouvernementales syriennes dans une guerre civile qui avait déjà endommagé des bâtiments et épuisé les intervenants d’urgence. Mises à jour en direct : #arthquake tue des centaines de personnes dans le sud de la Turquie et en Syrie Les vidéos de la poche détenue par l’opposition syrienne n’offrent qu’un aperçu des dégâts. Le nombre de morts dans le nord-ouest de la Syrie, tenu par les rebelles, a dépassé les 150 et devrait augmenter, a déclaré un représentant de la Défense civile syrienne – surnommé les Casques blancs – dans une interview. Il y a plus de 350 civils blessés ; des centaines sont coincés sous les décombres.

Le séisme a également rasé des bâtiments en Turquie, où le gouvernement a fait état d’au moins 912 personnes tuées et plus de 5 300 blessées. Dans les régions de Syrie tenues par le gouvernement du président Bachar al-Assad, 326 personnes ont été tuées et plus de 1 000 blessées, selon les médias officiels, principalement à Lattaquié, Hama, Alep et Tartous.

Dans le nord-ouest de la Syrie, des bâtiments avaient déjà subi d’importants dégâts au cours d’un conflit de près de 12 ans.

“Pas de vie” dans les villes syriennes alors que la crise du carburant plonge le pays dans l’obscurité

“Ce qui le rend plus dangereux, c’est que les bombardements ont affecté les bâtiments, qui ont presque détruit les infrastructures”, a déclaré le représentant des Casques blancs, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat conformément à la politique du groupe, faisant référence au bombardement des zones tenues par les rebelles depuis le gouvernement syrien et son allié la Russie.

Le groupe, qui opère en Syrie contrôlée par les rebelles, dit avoir également des problèmes pour accéder aux zones endommagées en raison des fortes pluies et des chutes de neige. Ses équipes font face à des routes bloquées et anticipent un orage intense. Ils appellent la communauté internationale à faire pression sur Assad et Moscou pour qu’ils ne bombardent pas la région.

Dans la guerre sans fin en Syrie, les camps de réfugiés se transforment en villes de béton

La région, contrôlée par des groupes militants de l’opposition, abrite environ 4,5 millions de personnes – et presque toutes, 4,1 millions, ont besoin d’une aide humanitaire, selon les Nations Unies.

La moitié de la population a été déplacée d’ailleurs, plusieurs fois. Un grand nombre vit dans des camps de tentes ou des colonies branlantes, souvent construites au milieu d’oliviers ou sur une terre dure et stérile. Beaucoup vivent dans des bâtiments bombardés abandonnés pendant la guerre.

La région n’a pas non plus assez de médecins – ce qui est particulièrement évident lors de calamités – et nombre de ses hôpitaux et centres de santé ont été détruits. Les hôpitaux ont été bombardés à plusieurs reprises par des frappes aériennes des forces d’Assad ou de celles de ses alliés russes, qui ont souvent fourni une couverture aérienne pendant la guerre.

Lundi, la Société médicale syro-américaine, qui soutient 36 établissements dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré que quatre de ses hôpitaux avaient été endommagés et évacués.

Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le sud de la Turquie, près de la frontière syrienne, le 6 février, avec des répliques ressenties jusqu’au Liban, en Jordanie, en Israël et en Égypte. (Vidéo : Le Washington Post)

“Les conditions dans nos hôpitaux sont catastrophiques”, a-t-il déclaré sur WhatsApp. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par des responsables de la société, que le Washington Post n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement, semblaient montrer des travailleurs médicaux et des civils entassés dans un service d’urgence de l’hôpital Bab al-Hawa, dans le nord-ouest du pays.

Les victimes remplissaient les couloirs et il n’y avait pas assez de fournitures et d’équipements de traumatologie pour sauver les survivants ou soigner les blessés, a déclaré le groupe dans un communiqué lundi.