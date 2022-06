Un tremblement de terre dévastateur en Afghanistan fait plus de 1 000 morts

Le tremblement de terre de mercredi n’a fait qu’ajouter à cette misère.

Sarhadi Khosti, 26 ans, qui vit dans le district de Sperah de la province de Khost, a déclaré qu’il avait été réveillé par la secousse après 1 heure du matin et qu’un certain nombre de maisons – en particulier celles en argile ou en bois – avaient été complètement détruites.

« Pour l’instant, nous sommes toujours occupés à retirer les morts ou les blessés de sous les décombres », a-t-il déclaré.

Raees Hozaifa, directeur de l’information et de la culture dans la province orientale de Paktika, a déclaré que 1 000 personnes dans la province avaient été tuées et 1 500 autres blessées. Les résidents locaux ont déclaré qu’un glissement de terrain qui a suivi le tremblement de terre avait complètement anéanti au moins un village, et d’autres ont déclaré que des centaines de personnes étaient piégées sous des maisons démolies.

Dans la province de Khost, Shabir Ahmad Osmani, le directeur de l’information et de la culture, a déclaré que 40 personnes y étaient mortes et plus de 100 blessées.