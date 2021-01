JAKARTA, Indonésie (AP) – Un fort tremblement de terre peu profond a secoué l’île indonésienne de Sulawesi juste après minuit, provoquant des glissements de terrain et envoyant des personnes fuir leurs maisons dans l’obscurité nocturne. Au moins trois personnes sont mortes et 200 ont été blessées, mais les autorités continuent de collecter des informations sur les zones dévastées.

Dans une vidéo publiée par l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes, une fille piégée dans les décombres d’une maison a crié à l’aide et a déclaré que sa mère était vivante mais incapable de déménager. «S’il vous plaît, aidez-moi, c’est blessé», a dit la fille aux sauveteurs, qui ont répondu qu’ils voulaient désespérément l’aider.

Dans la vidéo, les sauveteurs ont déclaré qu’une excavatrice était nécessaire pour sauver la fille et d’autres personnes emprisonnées dans des bâtiments effondrés. D’autres images de la vidéo montraient un pont rompu et des maisons endommagées, voire aplaties. Les chaînes de télévision ont rapporté que le tremblement de terre avait endommagé une partie d’un hôpital et que les patients avaient été transférés dans une tente d’urgence à l’extérieur.

Une autre vidéo a montré qu’un père pleurait désespérément, demandant de l’aide aux gens pour sauver ses enfants enterrés sous des tonnes de décombres de sa maison. «Mes enfants là-bas … ils sont pris au piège à l’intérieur, aidez-moi s’il vous plaît», cria-t-il paniqué.

Des milliers de personnes déplacées ont été évacuées vers plusieurs abris temporaires. Le séisme de magnitude 6,2 tôt vendredi était centré à 36 kilomètres (22 miles) au sud du district de Mamuju, dans la province de Sulawesi occidental, à une profondeur de 18 kilomètres (11 miles), a déclaré le US Geological Survey.

Trois personnes sont mortes lorsque leurs maisons ont été rasées par le tremblement de terre alors qu’elles dormaient, a déclaré Sirajuddin, le chef de l’agence des catastrophes du district de Majene.

Sirajuddin, qui porte un nom, a déclaré qu’au moins 218 personnes avaient été blessées à ce jour, car plus de 300 maisons et bâtiments avaient été endommagés, dont un hôpital, des dispensaires, des hôtels et des bureaux.

Il a dit que bien que le tremblement de terre à l’intérieur des terres n’ait pas eu le potentiel de provoquer un tsunami, les gens le long des zones côtières ont couru vers des terres plus élevées de peur qu’il ne se produise. Quelque 10 000 personnes se trouvent actuellement dans plusieurs abris temporaires.

Dans son district voisin de Mamuju, au moins 62 maisons, un centre de santé publique et un bureau militaire ont été endommagés et des glissements de terrain ont été déclenchés à trois endroits et ont bloqué une route principale reliant Mamuju au district de Majene, a déclaré Raditya Jati, porte-parole de l’agence de lutte contre les catastrophes. . Il a déclaré que l’agence continuait de collecter des données dans les zones touchées par le séisme.

Jeudi, un séisme de magnitude 5,9 a frappé sous la mer dans la même région, endommageant plusieurs habitations mais ne faisant apparemment aucune victime.

L’Indonésie, vaste archipel de 260 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement sur le «Cercle de feu», un arc de volcans et de failles dans le bassin du Pacifique.

En 2018, un tremblement de terre de magnitude 7,5 à Palu sur l’île de Sulawesi a déclenché un tsunami et causé l’effondrement du sol dans un phénomène appelé liquéfaction. Plus de 4 000 personnes sont mortes, de nombreuses victimes ont été enterrées lorsque des quartiers entiers ont été engloutis dans le sol en chute.

Un puissant tremblement de terre et un tsunami dans l’océan Indien en 2004 ont tué 230 000 personnes dans une douzaine de pays, la plupart en Indonésie.