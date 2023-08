Un tremblement de terre de magnitude 4,7 secoue un village de la Colombie-Britannique ; possible réplique du séisme de 2012

Un tremblement de terre de magnitude 4,7 a été détecté au large de l’est de la Colombie-Britannique tôt mardi matin, secouant légèrement la région de Haida Gwaii mais ne causant aucune blessure ni aucun dommage important.

La secousse, qui s’est produite à 5 h 14 le 15 août, était située à 70 kilomètres au sud de Daajing Giids et à 222 kilomètres au sud-ouest de Prince Rupert. Tremblements de terre Canada a noté sa profondeur à 22,4 kilomètres sur son site Web.

Les résidents de Daajing Giids et de Skidegate ont déclaré avoir ressenti le tremblement de terre, bien qu’aucune secousse substantielle n’ait été signalée. « Dans tous les cas, ce sont des secousses relativement faibles qui ont été signalées », a déclaré John Cassidy, sismologue de Ressources naturelles Canada. La terrasse standard.

Selon Cassidy, dix habitants ont ressenti le tremblement de terre à Daajing Giids, ajoutant que la région est l’une des régions les plus sismiques du Canada. Les caractéristiques du séisme suggèrent qu’il pourrait s’agir d’une réplique du séisme de magnitude 7,8 de 2012.

« C’est dans la même région et c’est le même type de mouvement le long de la faille », a expliqué Cassidy. « Cela ressemble plus au type de tremblements de terre que nous avons vus en 2012 », différent du type de mouvement le long de la faille de la Reine-Charlotte au large de Haida Gwaii.

Cassidy a mentionné que de petits groupes de tremblements de terre sont courants dans la région. Les tremblements quotidiens se situent généralement dans la plage de magnitude 2-3 et ne sont pas ressentis, mais ceux atteignant la plage 4-4,5 sont souvent perceptibles.

Bien qu’il puisse s’agir d’une réplique ultérieure, Cassidy a souligné que cela ne signifie pas que quelque chose de plus substantiel se profile, car il reste presque impossible de prédire les modèles de séismes à long terme. « Le scénario le plus probable est qu’il y aura peut-être quelques petites répliques supplémentaires, similaires à celles qui ont suivi dans les minutes qui ont suivi le tremblement de terre », a-t-il déclaré. « Il pourrait aussi n’y en avoir aucun, ou même un tremblement de terre plus important, mais la région est toujours sensible à des tremblements de terre plus importants. »

La région de Haida Gwaii connaît quotidiennement une activité sismique, y compris certains des plus grands tremblements de terre au Canada. Cet événement sert de rappel opportun pour être préparé et vigilant.

Cassidy a souligné l’importance d’avoir une trousse de préparation et de rester informé grâce à des sources comme Shakeout BC et Emergency Info BC. Réfléchissant au tremblement de terre de 2012 et à ses milliers de répliques, Cassidy a conclu : « Ce que nous voyons aujourd’hui signifie que les choses fluctuent toujours un peu. Certaines semaines, vous verrez plus de tremblements de terre que d’autres semaines, mais ce que nous voyons est à peu près revenu au taux normal de tremblements de terre dans la région.

Viktor Elias a rejoint le Terrace Standard en avril 2023.

