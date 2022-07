Un tremblement de terre aux Philippines frappe l’île du nord, tuant au moins 2 personnes et en blessant des dizaines

Un fort tremblement de terre a fait au moins deux morts et des dizaines de blessés dans le nord des Philippines mercredi, où le tremblement a déclenché de petits glissements de terrain et endommagé des bâtiments et des églises et a incité des foules terrifiées et des patients hospitalisés dans la capitale à se précipiter à l’extérieur.

Le séisme de magnitude 7,0 était centré dans la province durement touchée d’Abra, dans une région montagneuse, a déclaré Renato Solidum, directeur de l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie.

“Le sol a tremblé comme si j’étais sur une balançoire et les lumières se sont soudainement éteintes. Nous nous sommes précipités hors du bureau, et j’ai entendu des cris et certains de mes compagnons étaient en larmes”, a déclaré Michael Brillantes, un agent de sécurité de la ville d’Abra. Lagangilang, près de l’épicentre.

“C’était le tremblement de terre le plus puissant que j’ai ressenti et je pensais que le sol allait s’ouvrir”, a déclaré Brillantes à l’Associated Press par téléphone portable.

Un villageois est mort lorsqu’il a été touché par la chute de dalles de ciment dans sa maison à Abra, où au moins 25 autres personnes ont été blessées et ont été pour la plupart confinées dans des hôpitaux, ont indiqué des responsables.

Dans ce document fourni par la Croix-Rouge philippine, un véhicule est endommagé lorsqu’un mur s’effondre après qu’un violent tremblement de terre a frappé la province d’Ilocos Sur, aux Philippines, mercredi. (Croix-Rouge philippine/Associated Press)

Un ouvrier du bâtiment a été touché par des débris et est décédé dans la ville de montagne productrice de fraises de La Trinidad, dans la province de Benguet, où certaines routes ont été fermées par des glissements de terrain et des rochers. Cinq personnes ont été blessées lorsque des pierres et des débris ont percuté leur SUV et un camion sur une route à flanc de colline dans la province de Mountain près de Benguet, ont indiqué des responsables.

De nombreuses maisons et bâtiments avaient des murs fissurés, dont certains se sont effondrés à Abra, où le nouveau président Ferdinand Marcos Jr., qui a pris ses fonctions il y a moins d’un mois, prévoyait de se rendre pour rencontrer des victimes et des responsables locaux.

La Croix-Rouge a publié une photo d’un petit immeuble de trois étages penché de manière précaire vers une route couverte de débris à Abra. Une vidéo prise par un témoin paniqué montre des parties d’un vieux clocher en pierre en train d’être arrachées, puis de tomber dans un nuage de poussière sur une colline.

Un bâtiment endommagé se trouve sur le côté après qu’un fort séisme a frappé Bangued, province d’Abra, au nord des Philippines. (The Associated Press)

Des patients, certains en fauteuil roulant, et du personnel médical ont été évacués d’au moins deux hôpitaux de Manille, à environ 300 kilomètres au sud de Lagangilang, mais ont ensuite été invités à revenir après que les ingénieurs n’aient trouvé que quelques fissures mineures sur les murs.

Anneau de feu

La force du séisme a été abaissée par rapport à la magnitude initiale de 7,3 après une analyse plus approfondie. Le tremblement de terre a été déclenché par le mouvement d’une faille locale à une profondeur de 25 kilomètres, a indiqué l’institut, ajoutant qu’il s’attendait à des dommages et à d’autres répliques.

Le US Geological Survey a mesuré la force du séisme à 7,0 et sa profondeur à 10 kilomètres. Les tremblements de terre moins profonds ont tendance à causer plus de dégâts.

Les Philippines se trouvent le long de la “ceinture de feu” du Pacifique, un arc de failles autour de l’océan Pacifique où se produisent la plupart des tremblements de terre du monde. Il est également frappé par environ 20 typhons et tempêtes tropicales chaque année, ce qui en fait l’un des pays les plus exposés aux catastrophes au monde.

Un séisme de magnitude 7,7 a tué près de 2 000 personnes dans le nord des Philippines en 1990.