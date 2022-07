Un tremblement de terre aux Philippines fait au moins 4 morts et des dizaines de blessés

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un tremblement de terre de magnitude 7 dans la région nord des Philippines tôt mercredi matin a fait au moins quatre morts et des dizaines de blessés.

Le tremblement de terre a créé de petits glissements de terrain et endommagé des bâtiments. Le tremblement de terre était centré dans la région montagneuse de la province d’Abra, selon le directeur de l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie, Renato Solidum.

Au moins 25 personnes auraient été blessées à Abra. Plusieurs structures ont subi des murs fissurés, y compris certains bâtiments qui se sont effondrés à Abra.

“Le sol a tremblé comme si j’étais sur une balançoire et les lumières se sont soudainement éteintes. Nous nous sommes précipités hors du bureau, et j’ai entendu des cris et certains de mes compagnons étaient en larmes”, a déclaré Michael Brillantes, un agent de sécurité de la ville d’Abra à Lagangilang. , a dit.

LES ÉQUIPES DE YOSEMITE ONT FAIT DES PROGRÈS CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT EN CALIFORNIE

“C’était le tremblement de terre le plus puissant que j’aie ressenti, et je pensais que le sol allait s’ouvrir”, a-t-il poursuivi.

Le président Ferdinand Marcos Jr., qui a pris ses fonctions il y a moins d’un mois, prévoit de se rendre à Abra jeudi pour rencontrer des victimes et des responsables locaux.

L’INCENDIE D’UNE MAISON EN ARKANSAS TUE 4 ENFANTS ET 2 ADULTES

La secousse avait forcé les patients hospitalisés et le personnel médical de la ville de Manille à évacuer. Ils ont ensuite reçu l’ordre de retourner à l’intérieur après que les ingénieurs n’aient découvert que quelques fissures mineures sur les murs de la structure.

Le tremblement de terre était initialement considéré comme un tremblement de terre de magnitude 7,3, mais a ensuite été abaissé après une analyse plus approfondie. Cela a commencé à cause du mouvement dans une faille locale qui s’étend sur 10 milles de profondeur.

DES CENTAINES ÉVACUÉES ALORS QUE LA GRÈCE COMBAT 4 FEUX DE FORÊT MASSIFS

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les Philippines sont situées le long d’un arc de failles autour de l’océan Pacifique où se produisent de nombreux tremblements de terre dans le monde. La région est également victime d’environ 20 typhons et tempêtes tropicales chaque année, ce qui en fait l’un des pays les plus exposés aux catastrophes au monde.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.