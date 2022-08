Un tremblement de terre a frappé Haïti il ​​y a un an. De nombreuses maisons sont encore rasées.

Commentez cette histoire Commentaire

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Guismet Dorvilier a passé six ans à construire une maison pour sa famille à Corail, une communauté isolée sur la côte de la péninsule sud-ouest d’Haïti. Puis, en août dernier, un puissant tremblement de terre a frappé, écrasant ses durs murs de béton — l’« œuvre de sa vie » — en décombres. Aujourd’hui, un an plus tard, Dorvilier, directeur d’une école publique, vit toujours avec huit membres de sa famille sous une bâche en plastique. Ses voisins les plus proches le sont aussi. Son école – l’une des sept de Corail qui a été pulvérisée par le tremblement de terre – n’a pas été reconstruite et la nouvelle année scolaire n’est qu’à quelques semaines.

“L’État nous a abandonnés”, a déclaré Dorvilier.

Son conflit est emblématique du bourbier dans une grande partie du sud-ouest d’Haïti un an après le séisme de magnitude 7,2 qui a frappé le 14 août, tuant plus de 2 200 personnes, en blessant 12 000 et aplatissant des dizaines de milliers de maisons et de bâtiments dans une zone qui était encore sous le choc. de la dévastation causée par l’ouragan Matthew en 2016.

Les résidents ont été frustrés par un effort de rétablissement et de reconstruction qui a progressé à un rythme rythme glacial, entravé par la spirale de la violence des gangs dans la capitale, l’instabilité politique, un ralentissement économique mondial, la lassitude des donateurs et l’émergence d’autres crises dans le monde pour attirer plus d’attention – et de dollars.

Après le tremblement de terre, les Nations Unies ont lancé un appel de 187 millions de dollars. Les donateurs ont versé 77 millions de dollars, soit moins de la moitié.

Une complainte pour Haïti : ‘C’est comme si nous étions maudits’

“Dans les réunions, les ONG disent qu’il y a trop de problèmes dans le monde en ce moment, comme la guerre en Europe et le coronavirus”, a déclaré Silvera Guillaume, une responsable de la protection civile en poste aux Cayes, une ville côtière qui a été durement touchée par le tremblement. “Et c’est pourquoi il y a moins d’investissements dans le sud.”

Le résultat est que les Haïtiens se sentent oubliés, contraints d’adopter des mesures censées être temporaires mais dont ils craignent qu’elles ne soient permanentes. Des milliers de familles déplacées vivent dans des campements ou sous des bâches. Les routes sont inaccessibles. Des bâtiments détruits, y compris des écoles et des hôpitaux, attendent d’être réparés ou démolis.

Sandra Lamarque, coordinatrice des opérations en Haïti pour Médecins sans frontières, a déclaré que l’accès aux soins de santé dans le sud-ouest était déjà limité avant le séisme et qu’il n’y a pas eu d’effort de reconstruction durable pour les installations endommagées ou détruites. Elle a visité Les Cayes en juin.

“Rien n’a changé un an plus tard, ou très peu a changé”, a-t-elle déclaré.

Sur les 1 250 écoles endommagées ou détruites, 38 ont été reconstruites. Les enseignants ont essayé de donner des cours sous des arbres ou des tentes fragiles qui offrent peu ou pas de protection contre la pluie. Cela a laissé plus de 250 000 enfants sans accès “adéquat” à l’éducation, selon l’UNICEF.

A Corail, dit Dorvilier, un homme a offert sa maison comme école temporaire. Mais en avril, il a expulsé les 290 élèves et leurs professeurs. La maison avait été endommagée pendant le tremblement de terre et il voulait commencer à la réparer.

“Notre seul espoir de rouvrir cette année est une ONG qui a promis de reconstruire une meilleure école provisoire”, a déclaré Dorvilier. « Les parents de nos élèves ne peuvent pas contribuer. … Ils ne peuvent pas acheter de livres pour leurs enfants et beaucoup viennent à l’école sans chaussures.

Le tremblement de terre de l’année dernière a été plus fort que le tremblement de terre qui a tué plus de 220 000 personnes ici en 2010, mais il a causé moins de dégâts parce que son épicentre était plus éloigné de Port-au-Prince, la capitale densément peuplée. Pourtant, il a frappé de nombreuses villes éloignées et difficiles d’accès et le grenier à blé de la nation des Caraïbes.

En Haïti, un jugement brutal sur une tâche trop familière : Reconstruire

La réponse a été compliquée par montée en flèche de la faim, pauvreté endémique, pénuries intermittentes de carburant, montée de la violence des gangs et instabilité politique qui s’est aggravée avec les problèmes encore non résolus assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse.

Un an plus tard, sur presque tous les indicateurs, les tendances vont dans la mauvaise direction.

L’inflation est montée en flèche à 26 %. Le nombre de personnes confrontés à une insécurité alimentaire aiguë a augmenté. Les personnes touchées par le tremblement de terre faisaient déjà partie des personnes les plus exposées à l’insécurité alimentaire en Haïti.

Des gangs violents ont resserré leur emprise sur des pans entiers de Port-au-Prince et de l’artère principale au sud, terrorisant les Haïtiens de toutes les stations avec des enlèvements endémiques. Une trêve, négociée immédiatement après le tremblement de terre pour permettre le passage de l’aide, a depuis longtemps expiré.

Cela n’a laissé que peu d’options aux groupes humanitaires, si ce n’est de prendre l’avion ou de voyager en bateau pour atteindre les zones dévastées par le séisme. Les gangs contrôlent également certains ports ; entrepreneurs privés qui transportent le carburant, les médicaments ou d’autres matériaux vers le sud ont augmenté leurs prix pour compenser les risques de sécurité.

« C’est un casse-tête de travailler dans une telle situation », a déclaré Bruno Maes, directeur de l’UNICEF en Haïti. “Nous devons l’admettre.”

Le gouvernement intérimaire d’Haïti, dirigé par le Premier ministre Ariel Henry, s’est engagé à réprimer la violence des gangs, mais il n’y a eu aucun changement. L’enquête du système judiciaire haïtien sur l’assassinat de Moïse, quant à elle, s’est effectivement arrêtée.

“Ce n’est pas comme si pendant la réponse, vous aviez ces problèmes et que vous les aviez vus s’améliorer au cours de la dernière année”, a déclaré Cara Buck, directrice de Mercy Corps en Haïti. “Non seulement ils ne se sont pas améliorés, mais ils s’aggravent.”

Les gangs d’Haïti utilisent TikTok, Instagram, Twitter pour recruter et terroriser

Les effets de la crise sécuritaire à Port-au-Prince ont eu des répercussions dans la région touchée par le séisme.

À Corail, 32 agriculteurs ont tenté de se rendre en bateau à Port-au-Prince le mois dernier pour vendre du poisson et des récoltes, mais lorsque leur bateau a atteint la commune côtière de Léogâne, il a été pris en charge par des bandits armés qui ont attaché les passagers avec une corde, saisi leur marchandise et emporté les deux moteurs du bateau, laissant le bateau dériver dans l’eau.

“Ces gens me demandent constamment de l’aide parce qu’ils ont perdu leur équipement lors du tremblement de terre”, a déclaré Alex Maxcia, le maire principal de Corail. “L’insécurité devient incontrôlable, et maintenant il leur est encore plus difficile de vendre leur dur labeur dans un contexte de hausse de l’inflation.”

Beaucoup ici tenaient à éviter les erreurs de la réponse au tremblement de terre de 2010. Les agences internationales ont mis de côté plus de 13 milliards de dollars pour répondre à la catastrophe, mais une grande partie a été mal gérée et les groupes d’aide ont fait l’objet de vives critiques pour ne pas s’être coordonnés avec les responsables locaux et les avoir laissés diriger la réponse.

Plus d’une décennie plus tard, selon certains analystes, les fantômes de 2010 pourraient avoir rendu les donateurs potentiels réticents.

“Après le [2021] tremblement de terre, nous n’avions pas – comme en 2010 – une énorme quantité de ressources arrivant en Haïti », a déclaré Christian Cricboom, Directeur d’Haïti pour le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. “C’est aussi à cause de la question de savoir comment les fonds ont été utilisés en 2010 et de la lassitude des bailleurs de fonds vis-à-vis d’Haïti.”

Cela a créé une cruelle ironie.