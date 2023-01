Un travailleur temporaire se sent “oublié” par l’interdiction d’acheter une maison étrangère

Dès la fin de ses études, Thiago Aragao a entrepris de faire de l’accession à la propriété une réalité pour lui et sa femme.

Diplômé d’un diplôme de deux ans en production et conception de nouveaux médias du Southern Alberta Institute of Technology, le résident de Calgary âgé de 37 ans depuis près de trois ans avait pour objectif d’économiser autant qu’il le pouvait pour un jour être en mesure acheter une maison pour sa famille.

“Nous avions presque pris une décision sur une maison. Nous cherchions en décembre, quelques endroits différents, et nous prévoyions de déménager cette année parce que mon loyer se terminera”, a déclaré Aragao, originaire du Brésil, à CTVNews.ca dans un entretien téléphonique samedi.

Mais avec l’interdiction du gouvernement fédéral sur les acheteurs de maisons étrangers maintenant en vigueur, Aragao pense que lui et de nombreux autres travailleurs qualifiés qui prévoyaient de rester au Canada sont maintenant « oubliés ».

“Pour nous, c’est une question d’attendre et de continuer à travailler jusqu’à ce que nous devenions résidents permanents”, a-t-il déclaré. “Mais c’est quelque chose qui prend aussi très longtemps à se produire.”

L’interdiction du Canada pour les acheteurs de maisons étrangers, qui est entrée en vigueur le 1er janvier, interdit aux particuliers et aux entreprises commerciales à l’extérieur du Canada d’acheter une propriété résidentielle dans le pays.

L’interdiction restera en place pendant deux ans et son objectif, tel que décrit par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), est de “rendre les maisons plus abordables” en sévissant contre les investissements étrangers.

Les personnes trouvées en violation de l’interdiction, y compris toute personne qui aide sciemment un non-Canadien à effectuer un achat, pourraient être condamnées à une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 $ et pourraient être tenues de vendre la propriété achetée.

Le ministre fédéral du Logement, Ahmed Hussen, a déclaré dans un communiqué de presse le 21 décembre 2022 : « Les maisons ne devraient pas être des marchandises. Les maisons sont destinées à être habitées, un endroit où les familles peuvent s’enraciner, créer des souvenirs et construire une vie ensemble.

En vertu de la réglementation, les étudiants internationaux, les titulaires d’un permis de travail temporaire et les demandeurs d’asile peuvent bénéficier d’une exemption à l’interdiction. Mais Aragao estime que les critères d’exemption pour les étudiants et les titulaires de permis de travail sont trop restrictifs.

Les règles sur les acheteurs de maison étrangers stipulent que les titulaires de permis de travail comme Aragao doivent avoir travaillé à temps plein et produit des déclarations de revenus pendant au moins trois ans au cours des quatre dernières années.

Mais étant donné que les heures de travail des étudiants internationaux étaient auparavant limitées à 20 heures par semaine, Aragao et d’autres diplômés récents titulaires d’un permis de travail n’auraient pas été en mesure de satisfaire à l’exigence de travail à temps plein de trois ans.

Pour que les étudiants internationaux soient admissibles à une exemption, ils doivent avoir produit des déclarations de revenus pendant cinq ans avant qu’un achat ne soit effectué et être physiquement au Canada pendant au moins 244 jours au cours de chacune de ces années. Le prix d’achat d’une propriété ne peut pas non plus dépasser 500 000 $.

À moins qu’un étudiant n’obtienne un diplôme de quatre ans puis poursuive une maîtrise, Aragao ne voit pas comment la plupart des gens pourraient être étudiants pendant cinq ans ou plus et toujours bénéficier de l’exemption pour les acheteurs de maison étrangers.

“Le truc, c’est que ça n’a pas de sens”, a déclaré Aragao. “Alors je suis venu ici, j’ai étudié pendant deux ans dans un établissement public et il n’y a pas moyen que j’aie pu déposer pendant cinq ans.”

“Donc, j’ai juste l’impression que ces deux exemptions sont très difficiles à satisfaire aux exigences minimales”, a-t-il ajouté.

L’offre et l’abordabilité des logements continuent d’être des obstacles majeurs pour quiconque cherche à acheter une maison au Canada, les prix augmentant pendant une grande partie de la pandémie de COVID-19 avant de baisser légèrement à mesure que les taux d’intérêt ont augmenté.

Alors que l’espoir est que la limitation des investissements étrangers pourrait ouvrir l’offre, un rapport de la SCHL de 2017 a révélé que les acheteurs étrangers possédaient un petit pourcentage de toutes les propriétés résidentielles dans des villes comme Toronto et Vancouver.

Diana Mok, professeure agrégée d’immobilier, de finance et d’économie à l’Université Western, a écrit récemment que les non-résidents, selon les données du Programme canadien de la statistique du logement, ne possédaient qu’environ 2 à 6 % des propriétés résidentielles en 2020.

“La loi est plus un geste politique qu’un outil efficace”, a écrit Mok, bien qu’avec la hausse des taux d’intérêt, le “marché immobilier brûlant” du pays se refroidisse à court terme.

La British Columbia Real Estate Association (BCREA) a déclaré en novembre 2022 qu’elle craignait que la politique “crée des obstacles à l’accession à la propriété pour les nouveaux arrivants et puisse interférer avec la capacité du Canada à attirer des immigrants”.

Le Canada a accueilli un nombre record d’immigrants – 431 645 – en 2022 et prévoit d’accueillir 465 000 nouveaux résidents permanents cette année.

“Même si une personne n’est pas un résident canadien, elle est toujours en mesure de contribuer à l’économie et aux communautés du Canada”, a déclaré la BCREA.

Aragao est sur le point de terminer la première année de son permis de travail de trois ans et espère se qualifier pour l’entrée express à la résidence permanente.

Alors que lui et sa femme envisagent de continuer à louer, Aragao a déclaré qu’il souhaitait qu’il y ait un processus en place pour que des personnes comme lui prouvent qu’elles ne cherchent pas à acheter une maison juste pour gagner de l’argent.

“Parfois, attendre n’est pas une chose très facile à faire quand on n’est pas trop jeune”, a-t-il déclaré.



Avec des fichiers de la productrice de CTVNews.ca Jennifer Ferreira, du rédacteur et producteur du Bureau parlementaire de CTV News Spencer Van Dyk et de la Presse canadienne