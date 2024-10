Un travailleur spécialisé en toxicomanie envoie des patients de Kelowna en Thaïlande pour se désintoxiquer | iNFOnouvelles

PHOTO DU FICHIER Crédit d’image : Adobe Stock





Andy Bhatti a vécu une expérience de traumatisme et de dépendance et maintenant il aide d’autres personnes à se abstenir. Mais il doit fréquemment transporter des gens de Kelowna en Thaïlande pour qu’ils puissent se rétablir.

Bhatti a survécu à des abus sexuels lorsqu’il était enfant, a passé plus d’une décennie dans une dépendance à la drogue et a passé huit ans en prison. Après 18 ans d’abstinence, il propose des interventions et des services en toxicomanie pour aider les personnes à court d’options.

Bhatti a récemment emmené une personne qui prenait deux grammes de fentanyl par jour de Kelowna en Thaïlande pour se désintoxiquer. Leur famille avait déjà dépensé environ 150 000 $ pour six programmes de réadaptation différents en Colombie-Britannique.

« Environ 35 à 50 pour cent de mes clients se rendent en Thaïlande pour arrêter de consommer des opiacés », a-t-il déclaré. « J’ai dit à la maman : ‘Je t’ai dit il y a un an d’envoyer ton enfant en Thaïlande. Et vous auriez économisé 150 000 $.

Un programme privé de réadaptation pour patients hospitalisés de 90 jours en Colombie-Britannique peut coûter jusqu’à 60 000 $, selon le Répertoire des services canadiens de désintoxication et de toxicomanie. La réadaptation standard pour patients hospitalisés en Thaïlande coûte 27 000 dollars pour 90 jours, selon le Guide de réadaptation en Thaïlande.

Il a déclaré qu’il était plus facile de se nettoyer en Thaïlande qu’à Kelowna, et ce, pour plusieurs raisons. Il a déclaré qu’il était presque impossible de trouver des opiacés, que les centres de réadaptation étaient plus abordables et que la réglementation thaïlandaise permettait une approche plus simple pour proposer des alternatives aux opiacés.



Une politique d’approvisionnement plus sûr en opioïdes n’est pas nécessairement la réponse



Selon le BC Centre on Substance Usela politique d’approvisionnement plus sûr en opioïdes en Colombie-Britannique permet aux médecins de prescrire des médicaments, en particulier des opiacés, aux gens dans le but de réduire les décès par surdose liés à l’approvisionnement en médicaments toxiques. Il s’agit d’une mesure de réduction des méfaits, elle n’est pas destinée à être utilisée pour permettre aux gens d’arrêter complètement la drogue.

L’une des options d’approvisionnement plus sûr est le Suboxone, qui est une combinaison de buprénorphine et de naloxone, de morphine orale et de méthadone.

Étant donné qu’arrêter une dose quotidienne élevée d’opiacés peut être mortel, les médecins en désintoxication utiliseront le programme Safer Supply pour prescrire des médicaments afin d’éloigner les gens des drogues illicites. Les risques pour la santé liés à la désintoxication aux opiacés sont beaucoup plus élevés sans l’aide de médicaments. selon Vancouver Coastal Health.

Bien que la politique soit censée être une mesure de réduction des risques, Bhatti a déclaré que les médecins inciteraient les gens à prendre un médicament Safer Supply pour réduire les risques pour la santé pendant la désintoxication, ce qui n’aide pas réellement les gens à devenir sobres.

« Je préférerais être en prison plutôt que d’être accro à un approvisionnement plus sûr », a-t-il déclaré. « Maintenant, vous êtes physiquement dépendant du Suboxone, et il est tout aussi difficile de se débarrasser de la méthadone. Maintenant, tu tombes malade à cause de ça. Votre réaction naturelle : « Je sais comment me débarrasser de cette maladie. Les opioïdes, je n’en utiliserai qu’une seule fois. Maintenant, tu es redevenu un véritable toxicomane.



EN SAVOIR PLUS: NOUS RÉCUPÉRONS : Une mère de Kamloops laisse derrière elle une vie de crime et de drogue

Le client le plus récent de Bhatti, originaire de Kelowna, faisait partie de Safer Supply avant de s’envoler pour la Thaïlande.

«Il dit: ‘Je ne veux participer à rien. J’ai eu 10 ans de convalescence auparavant. Je veux redevenir propre. Ils disent : « Non, désolé, nous ne pouvons pas vous en retirer ». Il a donc été contraint de prendre Safer Supply. Puis il a paniqué, il faisait une surdose, une surdose, une surdose alors qu’il suivait un approvisionnement plus sûr », a déclaré Bhatti.

Si une personne passe de deux grammes de fentanyl par jour à ne plus prendre d’opiacés du tout, elle pourrait mourir. Bhatti a déclaré qu’une dose efficace typique de méthadone pour une personne ayant une tolérance élevée au fentanyl est de 150 mg, mais la Lignes directrices du Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique dites aux médecins de commencer à prendre aux patients 20 à 30 mg par jour.

« Maintenant, il est dans un centre de traitement avec un conseiller canadien. Médecins en toxicomanie, psychiatres, psychologues, infirmières et traumatologues thaïlandais. La première chose qu’ils ont faite a été de jeter Safer Supply à la poubelle. Je lui ai donné 150 mg de méthadone. Boum, il allait tout à fait bien », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’un autre défaut du Safer Supply réside dans le fait que de nombreux toxicomanes sont dépendants de diverses substances. Bhatti a déclaré que l’approvisionnement plus sûr tel qu’il existe en Colombie-Britannique n’aidera pas les gens à arrêter de consommer du fentanyl.

« Ce n’est pas le cas. Tu sais pourquoi ? Quatre-vingt-dix pour cent des toxicomanes ne consomment pas seulement du fentanyl. Ils consomment également de la cocaïne. Maintenant, si vous testez le fentanyl, la moitié du temps, le fentanyl est de toute façon positif au crystal meth, ou il contient de la cocaïne », a-t-il déclaré.

Il a vu des personnes bénéficiant de Safer Supply continuer à consommer des drogues illicites parce qu’elles ne recevaient pas une dose suffisamment élevée et que cela ne résolvait pas leurs autres dépendances. Bhatti a déclaré qu’il avait pris de la méthadone il y a des années alors qu’il essayait de devenir sobre.

« Je pense qu’ils devraient recommencer à donner la méthadone à l’ancienne qu’ils avaient il y a 15 ans et écrire un scénario pour 100 mg d’un seul coup », a-t-il déclaré.



Se nettoyer est la première étape d’un long voyage

Les failles de la réglementation sur un approvisionnement plus sûr constituent un obstacle au rétablissement dans la province, mais il a déclaré qu’il était important de s’attaquer au traumatisme sous-jacent qui pousse les gens à la toxicomanie en même temps que la dépendance elle-même.

« Qu’est-ce qu’un opiacé ? C’est un analgésique émotionnel », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi les survivants d’abus sexuels et les victimes de traumatismes n’ont aucun problème à continuer de prendre des opiacés, car cela nous engourdit. Nous n’avons pas besoin de penser à toutes les mauvaises choses qui nous sont arrivées. Tu deviens clean, tu penses à tout.

Bhatti a déclaré que les centres de traitement qui ne disposent pas du personnel médical approprié ne sont pas efficaces pour la plupart des personnes aux prises avec une dépendance.

« Avoir un centre de traitement qui a des médecins à l’intérieur, des psychiatres à l’intérieur, des psychologues à l’intérieur, des infirmières 24 heures sur 24 et des thérapeutes en toxicomanie de maîtrise. Donc maintenant, si quelqu’un veut suivre un traitement, il va voir le médecin et le psychiatre », a-t-il déclaré. « Maintenant, vous disposez de thérapeutes en traumatologie pour aider tous ces peuples autochtones et survivants d’abus sexuels comme moi à faire face au traumatisme 30 jours plus tard après avoir été abstinents. »

Il a expliqué qu’une autre raison pour laquelle il envoie des gens en Thaïlande est le manque d’opiacés dans le pays. La Thaïlande applique toujours la peine de mort pour certains délits graves liés à la drogue, comme la production, l’importation et l’exportation, et les personnes qui consomment de la drogue peuvent être condamnées jusqu’à trois ans de prison.

« Il n’y a pas d’héroïne dans ce pays. Je suis allé dans toutes les prostitutions, les gangs, les junkies, etc. Je ne l’ai pas trouvé », a-t-il déclaré. « Vous donnez 25 ans de prison à quelqu’un pour avoir vendu une once de fentanyl, et vous commencez à voir des trafiquants de drogue aller en prison. Beaucoup de gens y réfléchiront à deux fois avant de vendre du fentanyl. J’ai vendu de la drogue la moitié de ma vie. En tant qu’adulte, j’ai été condamné pour drogue », a-t-il déclaré.

Bhatti a déclaré que devenir abstinent est la première étape d’un long voyage et qu’il est important d’avoir un plan pour ce qui se passe une fois qu’une personne est devenue sobre pour l’aider à rester sobre.

« La plupart des toxicomanes comme moi qui sont en prison depuis huit ans n’ont aucune compétence de vie », a-t-il déclaré. « Je ne pouvais même pas être embauché dans une décharge une fois devenu abstinent. Vous feriez mieux de vous assurer que le centre de traitement dispose d’un programme de prélibération pour aider les gens à acquérir des compétences de vie, une sécurité alimentaire de base, les premiers soins et des emplois qui accepteront des criminels comme moi. Sinon, vous allez simplement les nettoyer, les jeter à la rue et ils ne pourront pas trouver de travail.



