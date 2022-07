Un travailleur social frauduleux de Kelowna condamné à 5 ans de prison

Un travailleur social frauduleux a été condamné à cinq ans de prison, à la suite d’un long procès devant la Cour suprême de Kelowna.

Alors qu’il travaillait au ministère du Développement de l’enfance et de la famille en tant que travailleur social, Robert Riley Saunders a volé environ 461 000 $ qui étaient destinés à plus de 107 jeunes dont il avait la charge, a déclaré le juge Wilson.

Saunders auparavant a plaidé coupable de trois chefs d’accusation d’escroquerie, d’abus de confiance et d’usage de faux.

La vulnérabilité du jeune dont il a la charge est un facteur aggravant, a déclaré Wilson.

Saunders a ciblé les jeunes autochtones sous la garde de l’État pour des activités frauduleuses.

“Alors qu’il profitait du butin de son plan, sa jeunesse se débattait”, a déclaré Wilson.

En tant que préposé à la tutelle de la jeunesse, Saunders a créé 24 comptes bancaires conjoints avec le jeune sur lesquels il déposerait des fonds destinés au jeune. Il transférerait ensuite les fonds sur son compte bancaire.

Saunders créerait alors des documents supplémentaires pour donner l’impression que les jeunes recevaient les chèques.

Le 20 mai, un juge de la Cour suprême de Kelowna a statué que le détournement de fonds avait eu un impact négatif sur le jeune sous la garde de Saunders, un facteur aggravant de l’affaire que Saunders a nié à plusieurs reprises lors du contre-interrogatoire lors de la précédente audience Gardiner.

“M. La boussole morale et éthique de Saunders était aussi bonne qu’il pouvait s’en tirer », a déclaré le juge Wilson.

Le juge a déclaré que Saunders regrettait ses actes uniquement à cause des conséquences, et non à cause des privations qu’il a causées au jeune dont il avait la charge.

Saunders purgera cinq ans pour fraude et deux ans simultanément pour abus de confiance et un mois pour faux document.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Dernières informations sur la fraude