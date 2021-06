Un travailleur social de Mumbai déguisé en clown aide les enfants des bidonvilles à lutter contre Covid-19

Le travailleur social bénévole Ashok Kurmi aide une armée de jeunes fans à combattre le coronavirus dans les bidonvilles de Mumbai à l’aide d’un accessoire inhabituel : un costume de clown. Vêtu d’un costume de clown rouge vif, avec de la peinture pour le visage et une perruque aux couleurs de l’arc-en-ciel, le cadre de 37 ans passe ses journées à désinfecter les espaces publics, à distribuer des masques faciaux et à faire connaître Covid-19.

« Les employés municipaux portent des kits EPI qui effraient les habitants des bidonvilles, en particulier les enfants », a déclaré Kurmi à l’AFP.

«Avec l’aide de différents costumes, je peux sensibiliser les gens sans effrayer les gens. Je peux les aider un peu. »

Au cours de la dernière année, il s’est déguisé en Père Noël, Mickey Mouse, Doraemon et le super-héros Marvel Spiderman. Mais sa tenue de clown est de loin la plus populaire, a-t-il déclaré.

Lors d’une récente visite dans le plus grand bidonville d’Inde, Dharavi, des groupes d’enfants l’ont suivi, scandant « joker, joker » et offrant leurs mains à désinfecter.

À l’aide d’aides visuelles et d’affiches, Kurmi leur a patiemment montré comment se laver les mains et porter correctement des masques faciaux.

« Je travaille dans une entreprise pharmaceutique depuis 15 ans, mais le travail social est ma passion », a-t-il déclaré.

Il dépense environ 15 000 roupies (205 $) – un tiers de son salaire mensuel – pour acheter des costumes, des fournitures de maquillage et du matériel d’assainissement.

Alors que Mumbai se prépare à une troisième vague de coronavirus, ses efforts sont devenus encore plus importants.

La pandémie a dévasté l’Inde, infectant plus de 28 millions de personnes et tuant plus de 300 000.

Malgré les risques liés à la visite de zones densément peuplées comme Dharavi, Kurmi ne se laisse pas décourager.

« Jusqu’à la fin de cette pandémie, je continuerai d’aller aider les gens comme un clown », a-t-il déclaré.

